Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za RTL Danas govorio o odnosima Hrvatske i Srbije. Smatra kako Srbi i Hrvati imaju zajedničku budućnost.

Što se tiče cijepljenja, Vučić kaže kako su "radili svoj posao i borili se". Poručio je kako su platili dva milijuna eura za razvoj cjepiva i pet milijuna dolara za Covax, ali i da su u akciju naručivanja krenuli od kolovoza i rujna.

- Trudili smo se, vodio sam mnoge razgovore s predsjednikom Xijem (kineski predsjednik Xi Jinping, op, au.), telefonom prvi puta u povijesti Srbije razgovarao s kineskim predsjednikom i osam pisama razmijenio s njim - rekao je Vučić.

Poručio je da je razgovarao i s predsjednikom Putinom koji je hitno reagirao pa su dobili još 100.000 doza cjepiva te da će u subotu dočekati i prvih 150.000 doza cjepiva AstraZenece.

Vučić je poručio kako će pričekati da se milijun građana Srbije cijepi prije nego što se i sam cijepi. Dodao je kako se premijerka Ana Brnabić cijepila prvim cjepivom da pokaže kako je to važno.

- Mislim da su sva cjepiva dobra, a već sam rekao da bih uzeo kinesko. Jer je pravljeno tradicionalnom metodama. Ono vjerojatno na početku daje slabija antitijela u odnosu na Pfizer, ali s vremenom to raste i ne ulazi u imunonukleinski sastav - rekao je.

Najavio je kako će Srbija dobiti prvo "smjesu" Sputnjika pa će pakirati cjepivo, a da se nada kako će pred kraj godine preuzeti cijeli transfer tehnologije.

- Mi još moramo mnogo uložiti da dobijemo transfer tehnologije. Tada bi mogli i proizvoditi. Naši kapaciteti bi u tom slučaju bili oko 20 milijuna doza. Za nas je realno potrebno oko 5 do 6 milijuna doza da cijepimo 2,5 do 3 milijuna ljudi. Dakle, sve ostalo bismo dali na raspolaganje, prije svega u regiji, kome je to potrebno - rekao je Vučić.

Odnosi Hrvatske i Srbije

Što se tiče odnosa Hrvatske i Srbije, Vučić kaže kako su se neke konkretne stvari, koje se tiču ljudi i života, promijenile, no da odnosi dvije države nikada neće biti "laki i nikada nisu bili jednostavni za razumijevanje".

- Neka vrsta negativnog odnosa kod dijela ljudi s obje strane postoji kao mržnja zbog svega što se događalo u prošlosti, a što različito tumačimo - rekao je.

Poručio je kako ne smatra kako je razumijevanje Srba i Hrvata veće, no da je dobro da se "ne lažemo da smo najbliži na svijetu i da se volimo najviše na svijetu".

Na pitanje zašto se stalno u svojim govorima upravo on referira na Hrvatsku, Vučić je odgovorio da je to zašto što je "Hrvatska ozbiljna zemlja".

- Mogu se s Hrvatskom gledati i brojke oko korone jer je Hrvatska... Mi testiramo dosta, ali Hrvatska testira, Hrvatska ima ozbiljan - Stožer. Ne mogu Srbiju uspoređivati s onima koji ne testiraju nikoga - rekao je.

O nestalima

Što se tiče nestalih i izjave Zorana Milanovića da se neće s njime sastati dok ne preda popis nestalih, Vučić kaže:

- To je njegovo pravo. Ako netko stvarno misli da to krijem na bilo koji način ili da imam nešto protiv nestalih osoba... Ja sam primio te ljude iz Hrvatske. Kada vidite oca koji traži svog sina i kojem oči zasuze... Je li vi stvarno mislite da je znam gdje je netko ubio tog čovjeka i gdje mu je sklonio tijelo? To mnogo više govori o vama nego o meni. Jer to u životu svom ne bi napravio. I bezbroj puta sam radio sastanke svih službi i tražio sve moguće iz arhiva, a uvijek sam dobivao različita opravdanja na različite načine. Neću ni govoriti da se traži jednak ili nešto veći broj Srba, nego Hrvata, ali potpuno je svejedno. A sada govorimo samo o Hrvatima koji su nestali - rekao je i dodao kako želi da se pronađe svaki nestali Hrvat te da zločince ne želi sakrivati.

- Ne mislim se nikome pravdati. Ali onaj koji misli da ih krijemo iz Bog zna kojih razloga, zaista to mnogo više govori o njemu. Ne mislim da to misli predsjednik Milanović. Volio bih i mi smo spremni, to je dobra vijesti, razgovarali smo o tome i preko naših izaslanika za nestale osobe, spremni smo da Hrvatska kaže: Evo mi mislimo da se netko nalazi na tom mjestu. U roku od 24 sata pošaljite svoje ljude komisiju, zajedno s našim ljudima iskopat ćemo to mjesto. Samo da biste vidjeli da nitko ništa ne krije - rekao je.

Vučić je poručio da su za Srbiju odnosi s Hrvatskom važni i da se trude ne uvrijediti bez obzira na "različite stavove po brojnim povijesnim pitanjima". Dodao je da će Srbi i Hrvati morati biti puno bliži i raditi u budućnosti jer će to biti "jedini način da opstanu".

Na pitanje smeta li mu što predstavnik Srba ide na proslavu Oluje, Vučić je rekao da o tome ne može govoriti.

Izbor Porfirija

Komentirao je i izbor Porfirija za čelo Srpske pravoslavne crkve.

- Riječ je o čovjeku koji je odan Crkvi, Srbiji i srpstvu svakako, pravoslavnoj vjeri i kršćanstvu u cjelini. Riječ je i o jednom veoma racionalnom umu, izuzetno obrazovanom čovjeku. Vjerujem da će i u tom smislu dodatno produbiti i suradnju i približiti i naše Crkve i narode - rekao je.