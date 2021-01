Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u gostovanju na televizijskoj emisiji Jutro na prvoj izjavio je kako je u Srbiju stigao novi soj korona virusa.

Kako prenosi Kurir, Vučić je u emisiji govorio procesu cijepljenja u Srbiji i izrazio zabrinutost zbog britanskog soja koji se počeo širiti u njegovoj zemlji.

- Srbija je u regiji uvjerljivo prva, a u Europi četvrta te očekujemo da ćemo ubrzo biti treći po stopi cijepljenja na 100.000 stanovnika. Ispred nas su samo Malta i Velika Britanija. U svijetu smo deveti, a vjerujem da možemo biti peti ili šesti u naredna dva dana. Sve ovo govori da se Srbija izuzetno odgovorno ponašala, da smo mudro vodili politiku i zaštitu ljudi - istaknuo je predsednik u emisiji.

Vučić je otkrio da je novi soj korona virusa u Srbiju donijela djevojka iz Londona koja zasada ima blaže simptome.

- Užasno sam uplašen. Važno je da smo to otkrili, a uspjeli smo doći do svih kontakata kako bismo to ispitali. Nadamo se da ćemo to uspješno prebroditi - kazao je predsjednik Srbije.

Nabava cjepiva

Osim o uspješnom početku cijepljenja u Srbiji, predsjednik je progovorio i o nabavci cjepiva i istaknuo da je vlada Srbije inzistirala na, za njih, najboljem AstraZeneca cjepivu.

- Bio sam bijesan kada sam pročitao sve izvještaje o zahtjevima. Pojedine zapadne zemlje su naručivale toliko doza kao da žele cijepiti i pse i mačke. Htio sam plakati jer bi to značilo da za nas neće ostati dovoljno. Dosad smo osigurali 1.150 000 cjepiva, a uskoro krećemo s razvijanjem infrastrukture. Pokušat ćemo napraviti tvornicu za proizvodnju cjepiva - rekao je Vučić i istaknuo da Srbija do sada iz Covax programa još uvijek nije dobila cjepivo.

Dodao je i da je dosad Srbija uvozila kineska cjepivo i to bez posrednika te istaknuo da je cjepivo dobila po jako sniženoj cijeni.

- Još u listopadu sam pisao Xi Jinpingu te ga molio da spusti cijenu cjepiva. Očekivali smo 250.000 doza ruskog cjepiva, ali su oni izgubili mnogo cjepiva zbog reaktora. Mi smo kod njih prvi na listi prioriteta, a Mađari drugi - naglasio je Vučić.

Na kraju, Vučić je najavio i novi paket ekonomske pomoći.