Obavijesti

News

Komentari 12
ACA VIŠE NIJE PREDSJEDNIK

Vučić podnio ostavku! Nada se kako će u premijersku fotelju: 'Služio sam pošteno i časno...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vučić podnio ostavku! Nada se kako će u premijersku fotelju: 'Služio sam pošteno i časno...'
Foto: R.Z.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Služio sam časno i pošteno. Gospođa Ana Brnabić je od sutra vršiteljica dužnosti predsjednika, do kraja prosinca morat ćemo imati predsjedničke izbore", kazao je Vučić...

"Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku i posljednji put u funkciji predsjednika republike pokušat ću vas ne gnjaviti brojkama, ili barem ne ni upola onoliko koliko bih to mogao", poručio je u oproštajnom govoru srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Nada se kako će se iz predsjedničke fotelje prebaciti u onu premijersku, parlamentarni izbori zakazani su za 25. listopada, ali prema nezavisnim anketama, Studentska lista ima prednost...

NAPRIČALI SU SE NE, TI PRVI POKLOPI! Vučić i Putin razgovarali sat vremena: 'Sutra ću podnijeti ostavku'
NE, TI PRVI POKLOPI! Vučić i Putin razgovarali sat vremena: 'Sutra ću podnijeti ostavku'

- Služio sam časno i pošteno. Gospođa Ana Brnabić je od sutra vršiteljica dužnosti predsjednika, do kraja prosinca morat ćemo imati predsjedničke izbore, a 25. listopada imamo parlamentarne. Pitali su me zašto napuštam funkciju, rekao sam da je to fer - dodao je Vučić...

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'
PREDIVNO

Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'

Ove je godine u Cirkveni prvi put nakon više od dva desetljeća upisano dovoljno djece za dva prva razreda. Ravnatelj je ponosan na napredak škole...
Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije
VELIKI ŠTRAJK

Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije

Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće od 4,5 posto. Za sada nema dogovora, a štrajk je i dalje najavljen za ponedjeljak u 3.30 sati
ZG Holding uoči štrajka: Kad je moguće, ne odlažite otpad na javne površine. Odgodite to...
APEL ZAGREPČANIMA

ZG Holding uoči štrajka: Kad je moguće, ne odlažite otpad na javne površine. Odgodite to...

"Molimo građane da višak otpada koji ne stane u spremnike za otpad, kada je moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine", poručuju iz Zagrebačkog Holdinga...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026