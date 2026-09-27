Vučić podnio ostavku! Nada se kako će u premijersku fotelju: 'Služio sam pošteno i časno...'

"Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku i posljednji put u funkciji predsjednika republike pokušat ću vas ne gnjaviti brojkama, ili barem ne ni upola onoliko koliko bih to mogao", poručio je u oproštajnom govoru srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Nada se kako će se iz predsjedničke fotelje prebaciti u onu premijersku, parlamentarni izbori zakazani su za 25. listopada, ali prema nezavisnim anketama, Studentska lista ima prednost...

- Služio sam časno i pošteno. Gospođa Ana Brnabić je od sutra vršiteljica dužnosti predsjednika, do kraja prosinca morat ćemo imati predsjedničke izbore, a 25. listopada imamo parlamentarne. Pitali su me zašto napuštam funkciju, rekao sam da je to fer - dodao je Vučić...

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