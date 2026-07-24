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NIJE OPTIMISTIČAN

Vučić: Rat u Ukrajini će eskalirati. Dolazi nova kriza

Piše Filip Sulimanec,
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Vučić: Rat u Ukrajini će eskalirati. Dolazi nova kriza
Foto: T.K.
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Govoreći o ratu u Ukrajini, predsjednik Srbije procijenio je da postoji realna opasnost od nove eskalacije jer, kako je naveo, nijedna strana nije spremna prihvatiti poraz

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za švicarski Weltwoche iznio dramatična predviđanja o budućnosti europskog kontinenta i globalne sigurnosti. 

Vučić je upozorio da se svijet nalazi na pragu još veće eskalacije sukoba u Ukrajini, ali i na rubu ozbiljne energetske krize koja već sada pogađa regije Balkana i šire.

Kao jedan od neposrednih problema izdvojio je energetsku situaciju, navodeći da Srbija već osjeća posljedice globalnih sukoba.

 - Danas po prvi put osjećamo pravi nedostatak nafte i morat ćemo intervenirati iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. I to je jedan problem zbog rata Rusije i Ukrajine, kao i rata u Iranu - rekao je predsjednik Srbije.

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Vučić je procijenio da bi se situacija mogla dodatno pogoršati u narednim mjesecima, posebno nakon rujna.

 - Za razliku od drugih, vjerujem da ćemo imati još goru situaciju poslije rujna, što znači da će za dva mjeseca biti još gore nego danas - rekao je Vučić.

Govoreći o ratu u Ukrajini, predsjednik Srbije procijenio je da postoji realna opasnost od nove eskalacije jer, kako je naveo, nijedna strana nije spremna prihvatiti poraz.

 - Bit ću veoma iskren s vama i reći ću to jednostavno: netko mora pobijediti u ratu. Traje skoro pet godina. Svi su nervozni, nitko nije sretan, ljudi pate, ljudi svakodnevno umiru - rekao je Vučić.

On je dodao da se problem ne nalazi samo na bojištu, već i u političkim očekivanjima koja su postavljena pred građane.

 - I u oba glavna grada i u mnogim zapadnim prijestolnicama, ljudi na vlasti ne ispunjavaju ono što su obećali svojim građanima. I to je jedini ishod koji možemo vidjeti. Inače, samo odgađanje, otprilike isto, neće nikome koristiti. I nitko ne želi izgubiti. Svi žele pobijediti - naveo je predsjednik Srbije.

Prema njegovim riječima, rat neće biti završen bez značajnijeg pomicanja odnosa snaga na terenu.

 - Rat neće završiti dok netko ne napravi puno veći napredak na bojištu nego što je to bio slučaj u posljednje četiri godine - rekao je Vučić.

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