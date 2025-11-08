Vučić: Spreman sam razgovarati s majkom poginulog mladića u N. Sadu. Ali imam jedan uvjet

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić danas se obratio Dijani Hrki, majci mladića poginulog u tragediji u Novom Sadu, koja već sedam dana štrajka glađu ispred narodne skupštine. Kako prenosi N1 Srbija, poručio joj je kako je spreman razgovarati s njom te kako mu je savjest čista.

Poručio je kako je spreman primiti Dijanu Hrku "uvijek i u svakom trenutku" te kako ju je voljan i posjetiti, ali pod uvjetom da razgovor protekne bez "političke predstave u kojoj će ih okružiti 500 ljudi" i bez pokušaja izazivanja incidenata.

- Ja sam predsjednik svih građana i moram izdržati i najteže moguće uvrede i najgore neistine, ali uvijek moram biti spreman razgovarati. Nemam ništa osobno protiv gospođe Dijane Hrke - rekao je Vučić te dodao da razumije težinu njezine boli.

Također je zamolio Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu, upozorivši kako "nitko ne smije riskirati svoje zdravlje".

- Spreman sam razgovarati, saslušati i pomoći ako mogu. Ako želi doći u Predsjedništvo, primit ću je bez obzira na raspored. Savjest mi je čista jer sam zemlju vodio u teškim trenutcima i očuvao stabilnost više od 14 godina - poručio je Vučić.

Potvrdio je isto tako i da je posjetio obitelj Firić u Novom Sadu - majku koja je u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici izgubila kćeri Saru i Valentinu. U taj posjet, kako je naveo, "nije vodio kamere niti je posjet sniman mobitelom", a informacija je u javnost dospjela tako što su je, kako tvrdi, proširili "blokaderski zborovi".