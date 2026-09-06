Vučić: 'Srbija je napadnuta izvana. Za dom spremni je najgori nacistički pozdrav'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je obilazak Srbije uoči prijevremenih parlamentarnih izbora na koje bi trebao izaći kao kandidat za premijera Srbije.

Tako je u nedjelju posjetio tvrtku "Phi Academy" u Ratkovu, u općini Odžaci. Predizborna kampanja nije mogla proći bez Hrvatske i hrvatskih medija, sivih eminencija, stranih službi i obojene revolucije.

Foto: Radule Perisic

Rekao je da građani trebaju obratiti pažnju na dvije stvari, piše Blic.

- Prva stvar je, dakle, jasno vam je tko je stajao iza obojene revolucije, netko izvana. Tko? Zaključite sami. Oni koji vrše pritisak da određene osobe moraju ostati na listi. I druga stvar je, ako niste u stanju oduprijeti se pritisku pri izboru svoje liste, odnosno hoće li Milica biti na listi ili ne, jer i po tom pitanju iz pojedinih veleposlanstava dolazi pritisak koji možete izdržati – kako ćete sutra izdržati pritisak ako dolazi s bilo koje strane svijeta? Od Marte Kos, iz Amerike, Rusije, bilo koje druge zemlje na svijetu. Koliko biste ga izdržali, dvije minute ili minutu i pol? Ili kraće od toga? Samo vi razmislite o tome – rekao je Vučić i dodao da je Srbija napadnuta iz vana.

- Zemlja je izvana napadnuta, golemim pritiscima, golemim novcem. Htjeli su nas natjerati da nakon 80 godina pravimo groblja za pse i da svoje ljude ne pokapamo onako kako dolikuje. Na to nikada nećemo pristati. Čuvat ćemo dostojanstvo našeg naroda, čuvat ćemo dostojanstvo. Ali ja to nikada ne bih mogao bez vas. Što mene briga što mi kaže Marta Kos ili netko drugi, dok imam vas, dok imam Prigrevicu i građane Srbije uz sebe – rekao je Vučić.

Ponovno je prozvao Andreja Plenkovića i rekao da ga napadaju hrvatski mediji.

- Nikako neće napisati što sam im rekao o nacizmu“ i o tome da je „pozdrav ‘Za dom spremni’ najgori nacistički pozdrav iz Drugoga svjetskog rata jer ne žele istinu priopćiti narodu“. A ne mogu reći da je ono što sam rekao laž, jer je to najgori nacistički pozdrav iz Drugoga svjetskog rata, „Za dom spremni“. Ne postoji gori. U cijelom svijetu ne postoji gori. E, oni nam to danas prodaju kao patriotizam. Sad se okupe Plenković i Marta Kos da mi drže prodike. Nemamo grada bez spomen-sobe. Nemamo sela bez spomen-sobe. Nemamo nijedno selo bez nje – rekao je.