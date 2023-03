Vučić srednjoškolcima plaća za svaki glas koji skupe za njegovu stranku: 'Obećao je do 60 eura'

Srednjoškolac iz Novog Sada rekao je za N1 Srbija da Srpska napredna stranka (SNS), čiji je šef aktualni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, daje školarcima od 40 do 60 eura ako joj osiguraju glasove.

- Meni je obećano 40 eura po glasu jer sam papir dobio od prijatelja, a njemu je obećano 60 eura. Nisam htio skupljati glasove... Nemam vremena i ne želim se baviti takvim stvarima. Iako su novci dobri, smatram da to nije u redu. Ovo nije ništa novo i događalo se i prethodnih godina. Nažalost, opet se događa - rekao je srednjoškolac M.D. iz Novog Sada za N1.

'Žele da starije ljude odvedemo do mjesta glasanja i da sigurno glasaju'

Dodao je da su mu rekli da je preporuka ljudi iz SNS-a bila da prvo idu do starijih jer "oni svakako glasaju za SNS". Pojasnio je što stranka od njih očekuje.

- Jedan moj prijatelj je dobio 20 papira, radi to već drugu godinu. Prošle godine je dobio pare, ali netko i nije. Ako pristanemo na to, naša obveza je da te ljude odvezemo autom do mjesta glasanja, čekamo da glasaju i da to bude sigurno. Po završetku glasanja bismo trebali dobiti novac, ali eto... Netko prošle godine nije dobio - govori M.D.

Po papiru je mogao zaraditi 800 eura

- Mislim da je ovakvo nešto zaista strašno, pare su dobre, ali ipak ne mogu razumjeti zašto neki moji prijatelji pristaju to raditi. Ja sam protiv SNS-a, ali nisam još pronašao neku političku opciju čija mi se ideologija sviđa. Iako sam punoljetan, neću glasati na sljedećim izborima - rekao je srednjoškolac za N1.

Tinejdžer je novinarima N1 Srbije pokazao prazne papire sa SNS-ovim logom s rednim brojevima koje treba popuniti sigurnim glasovima. Po papiru je mogao zaraditi 800 eura, a njegov prijatelj koji mu je dao papire mogao bi zaraditi čak 1200 eura.

