Vučić tvrdi da je na prosvjedu bilo 9000 ljudi: 'Očekivao sam ozbiljnost i odgovornost...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u ponedjeljak da se na prosvjedu u Beogradu okupilo samo 9000 ljudi, za razliku od procjena organizatora o pedesetak tisuća, a proeuropsku oporbu koja je pozvala na prosvjed optužio je da "lešinari" nad tragedijom u beogradskoj školi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sudionici prosvjeda "Srbija protiv nasilja" su u ponedjeljak, reagirajući na dva masovna ubojstva prošlog tjedna u beogradskoj osnovnoj školi i u tri sela u okolici Mladenovca, poručili vlastima u Beogradu da će, ako do petka ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi kojima traže zaustavljanje nasilja u javnom prostoru, "cijela Srbija stati".

Na prosvjed je pozvala proeuropska oporba, naglasivši da skup nije stranački već bunt protiv nasilja u javnom prostoru, medijima i politici, a organizatori su rekli novinarima da se okupilo oko 50.000 građana.

"Očekivao sam ozbiljnost i odgovornost onih koji su organizirali prosvjede", rekao je Vučić u intervjuu provladinoj komercijalnoj TV Happy.

No oni su sve sveli na "ukinite televizije Happy i Pink i podnesite svi ostavke", kazao je Vučić.

Televizije Happy i Pink našle su se zbog opscenih 'reality show' programa na udaru prosvjednika koji su zatražili da im se oduzme nacionalna frekvencija jer šire nasilje i mržnju kao i da se ukinu 'reality show' programi.

Vučić je rekao kako je "dobro za zemlju" da na skupu nisu sudjelovale stranke desne oporbe, a da su organizatori prosvjeda zloupotrijebili tragediju u školi i pokazali se "ogoljeno kao lešinari".

Komentirajući da mediji u Hrvatskoj pozorno prate posljednje događaje vezane uz dva masovna ubojstva u Srbiji i da im je on u središtu pažnje, Vučić je upitao zašto je on prva vijest u Hrvatskoj, a hrvatski premijer i predsjednik Andrej Plenković i Zoran Milanović to nisu u Srbiji.

To je zato što nešto dobro radim za ovu zemlju, a ne što su se zabrinuli za Srbiju, odgovorio je Vučić na svoje pitanje.

Trinaestogodišnji učenik u srijedu je u beogradskoj osnovnoj školi očevim pištoljem ubio osmero školskih kolega i zaštitara, a ranio šestero učenika i nastavnicu. Dječak je smješten u posebnu psihijatrijsku ustanovu za mlade, a njegov otac je uhićen i određen mu je pritvor do 30 dana.

Dan kasnije kod Mladenovca u blizini Beograda 21-godišnji mladić je automatskom puškom ubio osam, a ranio 14 osoba, uhićen je i prizano je zločin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci