Vučić tvrdi da ubojica natpisom na majici veliča Hitlera, ali riječ je o majici s obične ekskurzije?!

On u Srbiji veliča Hitlera i nosi majicu s njegovim pozdravom, đubre jedno, govorio je ljutito srpski predsjednik Aleksandar Vučić nakon što je 21-godišnji Uroš B. koji je priznao osam ubojstava u Mladenovcu i okolici, uhićen.

Na sebi je u trenutku uhićenja imao majicu s teritorijima Italije, Francuske i Španjolske uz natpis "Generation '88 on tour'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Koju je Vučić, samo na osnovi broja 88, proglasio - Hitlerovom?! Da podsjetimo, broj 88 u nacističkim krugovima označava dvostruko H (8. slovo abecede), iz zloglasnog pozdrava nacističkom vođi.

No ispostavilo se da je riječ o majice s obične ekskurzije?! I to baš one koje su mnogi Hrvati prošli: Sjever Italije, francuska rivijera i do Lloreta i Barcelone...

Foto: mup/canva

To je za Novu.rs sad kazao Stevan Vlajić osnivač pokreta „Samo jako“ i koordinator inicijative „Zeleni presjek“, čiji je prijatelj kreirao spornu majicu.

- To je majica koja predstavlja službenu majicu maturanta Ekonomsko-trgovinske škole iz Sopota, koji su 2006. godine nosili na ekskurziji u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj. On je ubojica, ali nema apsolutno nikakvu ideologiju. Jednostavno, kad se netko dobro zagleda, vidi se da je na majici nacrtan teritorij Španjolske, Italije i Francuske, gdje se održavala i ekskurzija. Piše i ‘Generation '88 on tour’. ‘Serbia’ piše na stražnjoj strani. To je manipulacija koja se provlači, a rečeno je da je važno da se ne šire lažne informacije - kaže Vlajić o Vučićevoj izjavi.

Ponavlja da ga je prijatelj koji je printao te majice pozvao i pitao je li moguće da se ovo događa...

Dodajmo kako je 21-godišnjaku određen je pritvor do 30 dana, potvrđeno je za RTS iz Višeg javnog tužiteljstva u Smederevu.

Najčitaniji članci