Vučića pitali o spotu i Dačiću: 'Nagovorili su me da izađem iz frižidera. On premijer? Molim?'

Aleksandar Vučić osvojio je novi mandat za predsjednika Srbije, a njegova Srpska napredna stranka započela drugo desetljeće vlasti nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora u nedjelju.

Novinari su Vučića, nakon izbornog govora, upitali i o njegovom iskakanju iz frižidera. Podsjetimo, Vučić je iz frižidera izlazio i u predizbornom spotu, ali i u emisiji uživo gdje je voditeljici poklonio i teglu kiselih krastavaca.

- Je li vas sram što ste izlazili iz frižidera dok građani u Srbiji nemaju što staviti u njega? - upitala ga je novinarka N1.

- Isto ste me pitali i prošli put. Mi imamo svoj stožer, mi se na ozbiljan način bavimo politikom. Mi vas obavještavamo kakvi su naši rezultati - rekao je Vučić pa dodao:

- Nagovorili su me da izađem iz frižidera, i upravo to je pridonijelo da osvojim toliko glasova. Milošević je osvojio 53 posto kad je imao 2,5 milijuna glasova. To oko frižidera, u Vranju sam osvojio 75 posto glasova, to ljudi najbolje znaju tko je za njih radio - rekao je.

- Tamo gdje žive siromašni i tamo gdje živi srednja klasa, uvjerljivo smo pobijedili! Ne tamo gdje su bogati! Vi meni ne možete pokvariti raspoloženje. Zato se osmjehnite, sigurna ruka vas vodi kroz povijest - poručio je.

'Dačić premijer? Molim?!'

Osim pitanja o frižideru, Vučića je vidno iziritiralo i pitanje o Ivici Dačiću.

- Svi pričaju da je Ivica Dačić novi srpski premijer - rekla je jedna novinarka.

- Molim?! - odgovorio je Vučić i izazvao smijeh stranačkih poklonika. Na ponovljeno pitanje iziritirano je rekao:

- Dobro, ako svi pričaju...

Ipak, dao je naslutiti da mu se ideja da Dačić bude premijer u novoj vladi Srbije ne sviđa.

- Ja sam, ljudi, na predsjedničkim izborima od ukupnog tijela dobio 43 posto glasova više. Da ne pričam o parlamentarnim izborima, imamo više od 30 posto više od drugoplasiranog - rekao je i zatim pozvao stranačke kolege da otvore šampanjac te da više "ne može odgovarati na pitanja".

Novinari su pitali i Dačića o Vučićevom obraćanju. On je poručio kako smatra da su zajedno pobijedili u Beogradu te da se nada da će surađivati.

- Na Vučiću je da odluči - rekao je.

