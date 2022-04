Nije za*ebancija, ima i video: Vučić u emisiji izašao iz frižidera i voditeljici poklonio krastavce

U nedjelju su u Srbiji lokalni, parlamentarni i predsjednički izbori. Najveća zvijezda je Aleksandar Vučić koji, kad nije na naslovnicama prorežimskih tabloida, doslovno iskače iz frižidera.

Nakon što je to učinio u predizbornom spotu, sad je iz frižidera izašao na gostovanju u emisiji.

Da, prvi april je, ali ovo nije šala. Ima i video. Uvjerite se sami.

Nakon što je izašao iz frižidera, Vučić je voditeljici poklonio teglu kiselih krastavaca.

Pogledajte video: Vučić izlazi iz frižidera

Ovo je čudo

Voditeljici se protegao osmijeh od uha do uha, dok započinje veliki pljesak i skandiranje 'dela govore'.

- Toliko sam dosadio svima da ljudi misle da izlazim iz frižidera - rekao je Vučić.

Upravo predizborni spot pod nazivom 'Frižider', prema pisanju medija, najzanimljiviji je ikada viđen na srbijanskoj političkoj sceni.

Spot počinje s trudnicom i njezinim suprugom koji na televiziji vide Vučića.

- Joj, evo ga opet ovaj - kaže suprug.

- Stvarno. Samo što još iz frižidera ne iskoči - prokomentirala je trudnica, koja otvara vrata hladnjaka iz kojeg izlazi Vučić.

- Oprostite, ali važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije. Puno je toga ostalo za napraviti, potrebno nam je još cesta, još pruga, tvornica. Ako se ne varam, dobili ste i subvenciju za rješavanje stambenog pitanja. E, kad svi u Srbiji budu imali mogućnosti koje danas imate vi, nećete me toliko viđati. Trudimo se da to bude što prije. Do tada upamtite, ako ostanemo ujedinjeni s tim ciljevima pred sobom, jedina granica su naši snovi - odgovara Vučić i vraća se u hladnjak.