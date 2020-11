Vučićev izaslanik odao počast žrtvama na Ovčari: 'Želio sam učiniti nešto više od puke geste'

Imao sam snažnu potrebu to učiniti bez obzira na to što sam već bio u Vukovaru, ali uvijek ponovno, kada je riječ o žrtvama i njihovim obiteljima i mjestima tragedije, ispričao je Veran Matić

<p><strong>Veran Matić</strong>, posebni izaslanik predsjednika Srbije, <strong>Aleksandra Vučića</strong>, u utorak je položio vijenac na Ovčari, kleknuo i sklopljenih očiju odao počast žrtvama agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi. </p><p>- Želio sam učiniti nešto više od puke geste i pokazati građanima Hrvatske da postoje ljudi koji izražavanjem žaljenja i iskazivanjem pijeteta prema žrtvama, to ne čine samo forme radi ili zbog toga što je to trenutno poželjan pravac u međusobnim odnosima, ili da budem precizniji u odnosima prema komemoracijama. Učinio sam to zbog toga što time izražavam i osobni kontinuirani odnos prema ratovima i žrtvama - rekao je Matić za <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/vucicev-izaslanik-govori-za-telegram-zasto-sam-kleknuo-polazuci-vijenac-za-hrvatske-zrtve/" target="_blank">Telegram</a>.</p><p>- Imao sam snažnu potrebu to učiniti bez obzira na to što sam već bio u Vukovaru, ali uvijek ponovno, kada je riječ o žrtvama i njihovim obiteljima i mjestima tragedije, želim pokazati gestu istinskog poštovanja. Nemam nikakve političke ili bilo kakve druge ambicije radi kojih bih to učinio, uradio sam to bez fige u džepu. To se možda nije očekivalo, ali mislim da je važno - poručio je.</p><p>Ovo mu nije prvi dolazak u Vukovar. Nakon što ga je Aleksandar Vučić imenovao povjerenikom za nestale, Matić je htio sudjelovati u Koloni sjećanja, no vukovarski gradonačelnik Ivan Penava poručio je da nije dobrodošao. Međutim, Matić je došao kao običan građanin. </p><p>- Bio sam vrlo iznenađen jer smo imali otvoren put međusobne suradnje na najvišoj razini između hrvatske predsjednice i predsjednika Srbije, nakon njihovih sastanaka, razgovora i potpisanih memoranduma. Njihovi razgovori i u Dalju i u Subotici bili su dobri i očekivalo se da će imati određene odjeke. S obzirom na to da je i Penava stalno govorio o nestalima, a o tome uistinu treba stalno govoriti, ali i djelovati, očekivao da ćemo na tom zajedno raditi. </p><p>- Nažalost, napravljen je zastoj od nekoliko godina, zastoj u normalizaciji i potrazi za nestalima. Više od godinu i pol dana hrvatska i srpska komisija za nestale nije se sastala. A te bi komisije trebale stalno zasjedati, njihova bi aktivnost morala biti kontinuirana, stalna - priča.</p><p>Ni ove godine njegov dolazak u Vukovar nije dobro primljen. Penava je dolazak Matića, Borisa Miloševića i Milorada Pupovca prozvao skandalom. </p><p>Na pitanje kako gleda na podjelu žrtava, na "naše i njihove", Matić kaže da je to veliki problem s kojim se suočavao i kada je riječ o pronalaženju nestalih</p><p>- Načelno, kad je riječ i dijeljenju žrtava, rijetko je tko govorio tako otvoreno kao Penava. Takve podjele više su bile u podsvijesti nekih ili u politikama koje nisu javne. To je potpuno necivilizacijski, takvi ljudi trebali bi biti na margini, nipošto dominantni u nekoj sredini, pogotovo ne u Vukovaru koji je preživio užasnu tragediju i u kojem treba graditi život bez politika prošlosti - rekao je. </p><p>- U konkretnom slučaju radi se o aktivnom suprotstavljanju normalizaciji. No, dobro je što poteze koje povlači hrvatska Vlada i vladajuća stranka idu ka tome da marginalne pojave otklone kao prepreke za razvoj boljih odnosa. Takvi postoje svugdje, na nama je da se od njih odmaknemo - kaže. </p><p>Matić je otkrio i što će u svom izvješću napisati Aleksandru Vučiću. </p><p>- Iznimno je važno, što osim one najave o mogućim incidentima, nikakvih izgreda zbog mog dolaska nije bilo. Odavde odlazim s riješenošću kako Srbija treba još više sudjelovati u pozitivnim procesima u Hrvatskoj. Srbija treba raditi na jačanju srpske zajednice u Hrvatskoj, od Vukovara do Zagreba i jako je važno pomoći da se napravi srpski kulturni i ekonomski centar. </p><p>- To može biti najbolje mjesto za susret kultura i gospodarstvenika Hrvatske i Srbije. Treba stvarati što je moguće više zajedničkih institucija. Kada kažem kako Srbija treba jačati srpsku zajednicu u Hrvatskoj, mislim da je najvažnije držati se one: nemojmo odmagati. Kada činimo bilo što, moramo voditi računa da pri tom ne odmognemo, u ovom slučaju ne odmagati Srbima i Hrvatima u Hrvatskoj ako su pronašli način suradnje i dobrih odnosa. To će biti moja sugestija - kaže Veran Matić.</p>