Vučićeva nova Vlada: 'Vraća se Dačić, Vulin odlazi, a Hrvat je novi ministar za manjine Srbije'

​Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića u nedjelju je održala dvije važne sjednice na kojima su objavili imena novih ministara u Vladi Srbije.

- Rekao sam da se nadam da naša stranka neće postati jedna od onih žutih, demokratskih, koje su postale poslovne stranke koje su sve učinile za sebe. Obogatile su se, a za narod ništa, pa su danas bogatiji nego što su bili... Suprotstavit ćemo se svima koji našu zemlju napadaju... - rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je napomenuo da je predsjedništvo SNS-a na nedjeljnoj sjednici prihvatilo prijedlog srpske premijerke Ane Brnabić za novi sastav Vlade Srbije.

Prijedlog sastava nove Vlade Srbije:

Ana Brnabić, predsjednica Vlade

Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova i zamjenik predsjednika Vlade

Miloš Vučević, potpredsjednik vlade i ministar obrane

Siniša Mali, potpredsjednik vlade i ministar financija

Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i vanjske trgovine

Rade Basta, ministar gospodarstva

Jelena Tanasković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Irena Vujović, ministar za zaštitu životne sredine

Goran Vesić, ministar građevinarstva, prometa i infrastrukture

Dubravka Negre, ministar rudarstva i energetike

Maja Popović, ministar pravde

Aleksandar Martinović, ministar za upravu i lokalnu samoupravu

Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Bratislav Gašić, MUP

Tanja Miščević, ministar za europske integracije

Branko Ružić, ministar prosvjete

Jelena Begović, ministar za znanost

Danica Grujičić, ministar zdravlja

Nikola Selaković, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja

Darja Kisić, ministar za brigu o porodici

Husein Memić, ministar za turizam

Zoran Gajić, ministar sporta

Maja Gojković, ministar kulture

Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu

Vučić je na početku sjednice Glavnog odbora naglasio da je novi kabinet sastavljen kako bi 'prezimio ovu, a možda i sljedeću zimu'. - To je to, onda će doći do još temeljnijih promjena - kazao je Vučić na početku sjednice Glavnog odbora.

Dosadašnji ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin više nije u vladi, već će preseliti na mjesto direktora BIA-e (Bezbednosno informativna agencija), odnosno postaje glavni obavještajac u Srbiji.č

