Vučićeve sulude teorije: Na TV-u prozivao mlade studente FER-a iz Hrvatske da su obavještajci

Nakon Informera, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je na TV Pink ponavljao sulude teorije da su hrvatski studenti došli u Srbiju kako bi zapravo pomagali obavještajnim službama Hrvatske i ušli na fakultete.

- ... Hrvatskim članovima NVO koji su lagali našu zemlju, zemlju domaćina, da obilaze Kuću cvijeća i idu u turizam i ne znam ja što sve, njima je bilo dozvoljeno da dolaze na fakultete. Ništa strašno, osim što to govori o utjecaju hrvatske obavještajne agencije - rekao je Aleksandar Vučić na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, i dodao da je sve to podržano od strane drugih agencija, kako iz SAD, tako i drugih europskih zemalja.

Na pitanje voditeljice jesu li to isti oni koji su 27. prosinca ušli na jedan od fakulteta čiji je rad blokiran, Vučić je odgovorio da jesu. Dodao je da ovdje nije riječ o "kojekakvim naivnim studentima, studentičićima, to su već ljudi koji su činili kaznena djela u Republici Srbiji", prenosi Nova.rs.

Oni ističu i snimku Ekostraže na kojoj su studenti koji su otišli na fakultete zapravo turisti i studenti elektrotehnike iz Hrvatske.

Nakon Vučićevog izlaganja režimski medijski su objavili i njihova imena te naveli da je jedan od njih predsjednik nevladine organizacije sa sjedištem u Zagrebu.

Ti studenti su za Večernji dali izjavu nakon što su prešli granicu.

Kažu da je isticano njih osam, a zapravo je bilo 48 studenata, odnosno pun autobus.

- Riječ je o redovitom međusobnom posjećivanju, KST dolazi kod nas za Brucošijadu u studenom, a mi idemo tamo za Maskenbal u prosincu. Došli smo i otišli kako smo planirali, ništa ranije od toga, kažu studenti FER- iz Kluba studenata elektrotehnike, KSET-a.

Rekli su da su se novinari tamošnjih medija doista pojavljivali, prilikom njihova posjeta Kući cvijeća i ispred oba hostela gdje su boravili.

- Pod krinkom pitanja 'kako nam je u Beogradu' htjeli su nas uvući u temu prosvjeda kada je i nastala video izjava koju su njihovi mediji koristili. Predstavili su se kao 'turističko-nacionalna televizija, da se emitiraju na RTS-u a zapravo su bili Informer. Pratili su nas svugdje, bilo je to vrlo neugodno, kao i njihovo praćenje. Pogotovo ispred ulaza njihovog Elektrotehničkog fakulteta gdje se puno slika, no to je i jedini ulaz u njihov KST. Općenito je osjećaj u Beogradu bio jeziv i neugodan. Turistički smo obišli više-manje sve što smo imali u planu, ali smo se u nedjelju morali zatvoriti u hostel zbog sigurnosti jer su objavili naša imena i prezimena na portalu, tisku i televiziji, što je komentirao i Vučić. Isto su u Informerovom TV prilogu lažirali profile za svih nas osam spomenutih predstavljajući nas kao ekstremiste, kažu naši studenti. Dakle, pri njihovom posjetu slijedi šlag na tortu, a to je sam Aleksandar Vučić.