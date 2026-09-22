Vučković: Realan rok za sve faze u Gospiću sanacije je 18 mjeseci

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je u utorak, nakon predstavljanja plana sanacije otpada u Gospiću, kako je realno da sve četiri faze sanacije završe u roku od 18 mjeseci, a monitoring okoliša radit će se još pet godina. Ministrica Vučković istaknula je da će prve tri faze sanacije biti završene u roku od 12 mjeseci, no četvrta faza, koja podrazumijeva zbrinjavanje oko 6000 neopasnog i opasnog otpada u objektima i silosu, ne može početi odmah, nego tek u narednih 6 mjeseci.

“Postoje određena otvorena pitanja koja će se riješiti projektno-tehničkom dokumentacijom, a vezano za građevinu, statiku objekta, način izvlačenja. To je jedna specifična faza u odnosu na ove tri. Ona može trajati 12 mjeseci, no ne može započeti, naša procjena je, u narednih šest”, pojasnila je Vučković.

Što se tiče procjene vrijednosti poslova, kaže da su se rukovodili procesima istraživanja tržišta i onime što su dosad iskusili u postupcima javne nabave.

“Nemamo drugih metoda. Vidjet ćemo što će stvarna nabava za zakopani otpad pokazati. Naše su stvarno utvrđene cijene za privremeno prekrivanje nešto niže od 300.000 eura, za otvoreni otpad nešto niže od 400.000 eura, za ovaj po svojstvima najopasniji otpad, rasuti opasni otpad uz silos nabava je pokazala nešto nižu vrijednost od 8,8 milijuna eura bez poreza na dodanu vrijednost”, rekla je Vučković.

Dodala je i da je procjena troška sanacije kada je u pitanju gotovo 33 tisuće tona - 40 milijuna eura i to u slučaju predobrade otpada na lokaciji. Druga varijanta je iskop i odvoz bez predobrade.

“Obje varijante su zakonite. Treba jasno valorizirati pozitivne i potencijalno negativne strane svake opcije. Stručnjaci prilično nepodijeljeno predlažu predobradu i separaciju otpada jer nije cijeli opasan. No, mi dopuštamo sve zakonite opcije ukoliko su one nama cjenovno prihvatljive i vremenski ubrzane”, poručila je Vuković dodajući da iskop i odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja, jer bi se otpad vozio u inozemstvo, za svaku pošiljku trebalo bi se čekati na prekogranične notifikacijske postupke, a to znači značajno veći angažman oko transporta i cjelokupne logistike.

Prekrivanje otpada počinje sutra

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen potvrdio je da sutra počinju postupci prekrivanja 33 000 zakopanog otpada.

“Radovi počinju, ali već su pripremni radovi počeli tako da će rok biti unutar 30 dana ispoštovan”, poručio je Balen.

Ministrica je također rekla kako je plan sanacije prezentiran danas, a u sljedeća dva dana uvrstit će se još neke potrebne manje dopune i cjeloviti plan će biti svima dostavljen, a do 10. listopada, očekuje se, kaže, i prezentacija nacrta projektnog zadatka.

Na novinarsko pitanje ima li onda plana sanacije ili nema, Vučković je odgovorila da plana ima.

“Jutros smo imali sastanak sa Znanstvenim vijećem, ugradit ćemo manje dopune i on će u roku od nekoliko dana biti potpuno transparentno dostupan svima. Gotov je plan sanacije. To su dokumenti koji su živi dokumenti”, poručila je Vučković.

I ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić spomenuo je sastanak sa Znanstvenim savjetom ističući kako su još jednom prošli kroz sve njihove sugestije.

“Iz tog razloga što nam ta analiza daje brojne nove parametre za definiranje našeg tehničkog i tehnološkog procesa, danas nije uručen plan sanacije, osim što je prezentiran, a s obzirom da će nakon te analize još biti fino dorađivan, usklađen s prijedlozima Znanstvenog savjeta, idući ponedjeljak će biti svim sudionicima današnjeg sastanka dostavljen plan sanacije”, poručio je Bačić.

Voda i hrana u Lici je zdrava i kvalitetna

Dodao je i kako je u međuvremenu ispitana kvaliteta hrane, voća i povrća na prostoru Ličko- senjske županije i utvrđeno je u svim tim ispitivanjima da je hrana koja se proizvodi na prostoru Ličko-senjske županije zdrava i kvalitetna.

S tim se složio i gospićki gradonačelnik Darko Milinović.

“Naš lički krumpir mora ostati brend i to je naš zajednički cilj. Ono što povremeno stvara, pored ovog opasnog otpada, problem u Ličko- senjskoj županiji u gradu Gospiću su dezinformacije. Zbog dezinformacija, pala je proizvodnja, odnosno prodaja ličke buše za 60 posto, sira za 30 posto, i to zahvaljujući samo dezinformacijama”, izjavio je Milinović.

Rekao je i kako se sa sanacijom možda malo kasni, ali “ipak se kreće” te da je on umjereni optimist oko toga da će se problem riješiti.

U pozitivan ishod vjeruje i ličko-senjski župan Ernest Petry koji također ističe da su sva ispitivanja pokazala kako je voda u Lici ispravna za piće.

“Kada uzmem sva sjedišta svih županija, na području grada Gospića je možda najkvalitetnija i najčišća voda, tako da neke dezinformacije i poruke koje se šalju da voda nije zdravstveno ispravna, treba razmisliti o toj tezi”, rekao je Petry i sve pozvao da dođu na skorašnju manifestaciju “Jesen u Lici” i podrže ličke poljoprivrednike.