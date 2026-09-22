Danas predstavljanje Plana sanacije otpada u Gospiću

Plan sanacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću onečišćenog otpadom bit će u utorak predstavljen javnosti u nazočnosti predstavnika hrvatske Vlade, različitih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa.

Na lokaciji bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću godinama je nezakonito odlagan i zakopavan otpad, oko 37.000 tona različitog otpada.

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da su, čim su za to bili ispunjeni zakonski i operativni preduvjeti, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te uz Vladinu potporu, pokrenuli sveobuhvatan proces sanacije lokacije s jasnim ciljem trajnog uklanjanja otpada, zaštite zdravlja građana i okoliša te sprječavanja daljnjeg širenja onečišćenja.

Na spomenutoj lokaciji sanacija se provodi kroz više zasebnih postupaka, zbog količine i različitih vrsta otpada te složenosti same lokacije.

"Nakon što je osigurano rješenje za zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz tristotinjak velikih vreća, donesena je i odluka o odabiru izvođača za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada uz silos. Riječ je o otpadu nastalom mehaničkom obradom, među kojim su mljeveni kabeli i plastika, a za koji su analizama utvrđena i opasna svojstva", istaknuli su u Fondu.

Za izvođenje radova odabrana je zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o., C.I.A.K. d.o.o., SAUBERMACHER-TS d.o.o., KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. i KEMOKOP d.o.o. s ponudom vrijednom 8,77 milijuna eura bez PDV-a.

U Fondu podsjećaju da je postupak nabave za taj dio sanacije prethodno bio poništen jer nije bila zaprimljena niti jedna ponuda. Nakon dodatnih konzultacija s tržištem, Fond je ponovno pokrenuo postupak, na koji su pristigle dvije ponude.

Jedna je ocijenjena nepravilnom, dok su za prihvaćenu ponudu osigurana dodatna sredstva. Pri tome su uzete u obzir i dodatne informacije o sastavu i svojstvima otpada i potencijalnom utjecaju na okoliš koje su objavljene i u nalazu vještačenja Geotehničkog fakulteta, rekli su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najavljuju da se paralelno nastavljaju aktivnosti i na ostalim dijelovima lokacije bivšeg PPK Velebit, uključivo i privremeno prekrivanje zakopanog otpada radi sprječavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda.

Predstavljanje Plana sanacije najavljeno je za 12 sati, njime će predsjedati potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić, uz sudjelovanje ministara Marije Vučković i Damira Habijana.

Na predstavljanju će biti i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ Mario Šiljeg, predstavnici Ministarstva zdravstva, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, lokalne vlasti i građanskih inicijativa i udruga s područja Gospića i Like.

Među njima je i GI Gospić je naš dom koja je u objavi na društvenoj mreži podsjetila da je državi na nedavnom, velikom prosvjedu u Zagrebu, postavila jasne zahtjeve.

"Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje", poručili su iz te Inicijative.

Predstavnici medija bit će nazočni uvodnom dijelu i prezentaciji Plana sanacije, nakon čega slijedi zatvoreni dio sastanka.

Po završetku sastanka predviđene su izjave za medije, najavili su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.