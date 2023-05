Vujčić: Inflacija do 2025. pada na dva posto, ali postoji i rizik...

Relativno dobra vijest stiže s Dubrovačke ekonomske konferencije koja okuplja niz stručnjaka iz europskih centralnih banaka, analitičara, ali i predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda. Konferenciju već 29.godinu zaredom organizira HNB.

Iako su lani rekordne stope inflacije poharale Europu, svijet, ali i Hrvatsku u kojoj je zabilježen rekordni rast cijena – tomu dolazi kraj.

Već ove godine, inflacija usporava, ali to ne znači da cijene padaju i da će ikada pasti na razinu prije godinu ili dvije, ali cijene više neće toliko rasti. Philip R. Lane, glavni ekonomist i član izvršnog odbora Europske centralne banke je najavio da će ispuniti cilj i spustiti inflaciju na ciljanih dva posto su roku dvije godine, odnosno 2025. godine. To je za Hrvatsku potvrdio i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

- Očekujemo da će inflacija doći na dva posto u roku dvije godine. Ostat će još u ovoj i idućoj na povišenoj razini, ali nižoj nego dosad. Sva očekivanja i nas i tržišta da će nastaviti padati – rekao je Vujčić.

Prema zadnjim projekcijama HNB-a, inflacija bi ove godine trebala biti oko sedam posto, sljedeće oko 3,6 posto, a onda bi dosegla razinu od oko dva posto. Međutim, to je generalna stopa. Ono što je istaknuto da se primijeti u cijeloj Europi je da unatoč velikom padu cijena energije u odnosu na lani, cijene hrane i usluga ne padaju istim intenzitetom. A to je pogotovo važno za Hrvatsku u kojoj hrana čini veliki dio potrošačke košarice.

- Cijene samih proizvoda su niže, ali se to nije prenijelo na cijene u maloprodaji i one padaju sporije nego se očekivalo. Nije u potpunosti jasno zašto se to događa, ali u prehrambenoj industriji postoji cijeli lanac od proizvoda, transporta, industrijske prerade i u konačnici distribucije i trgovine koji je utjecao da cijene hrane ne padnu. Što se tiče usluga, ovdje smo u Dubrovniku i vidimo da su cijene značajno porasle. Naša istraživanja pokazuju da zemlje koje se više oslanjaju na turizam, imaju i jači rast cijena usluga – rekao je Vujčić.

Dakle, inflacija bi trebala usporiti, ali i bankari su bili znatno oprezniji, a prikazane su i kako su ranije projekcije pale u vodu zbog velikih šokova poput pandemije Covida-19 i ruske invazije na Ukrajinu.

Lane je istaknu da stanovnici eurozone imaju problem jer su im zbog inflacije realne plaće niže. Iako su plaće porasle, inflacija je bila viša, pa u konačnici mogu manje kupiti. Očekuje se zato dodatni rast plaća. Vujčić kaže da je tu Hrvatska ipak iznimka.

.U Hrvatskoj smo već u travnju dosegli rast realnih plaća i time smo bolji od prosjeka eurozone. Tek treba vidjeti hoće li novi rast plaća utjecati na inflaciju. – rekao je Vujčić koji očekuje da će i poduzetnicima biti teško dodatno dizati cijene unatoč rastu plaća.

Vujčić je zaključio i da nema opasnosti od recesije za Hrvatsku i da će domaći rast gospodarstva biti viši nego su očekivali početkom godine. Zadnje projekcije HNB-a su pokazivale rast za ovu godinu od 2,2 posto. Također, rekao je da su u Hrvatskoj kamate na kredite za građane i poduzeće porasle najniže u eurozoni i da se do kraja godine ne očekuje da će se dogoditi preokret i značajno porasti.