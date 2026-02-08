Obavijesti

News

Komentari 0
TAJNA BANKARA PLUS+

Vujčić je ignorirao problem kredita iz sjene. Sad ga čeka baš ta bitka na novom poslu

Piše Ljubica Gatarić,
Čitanje članka: 6 min
Vujčić je ignorirao problem kredita iz sjene. Sad ga čeka baš ta bitka na novom poslu
Zagreb: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Vujčićeva će ključna zadaća biti prilagodba regulatornog okvira novoj realnosti u kojoj se financijski rizik sve češće skriva izvan tradicionalnih bankarskih knjiga, piše Ljubica Gatarić za novi Express

Admiral

Europski bankarski sustav danas slovi kao jedan od najstabilnijih u svijetu, pa se na prvi pogled čini da će sadašnji hrvatski guverner Boris Vujčić, kad zasjedne na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu, imati relativno miran mandat. U središtu njegova rada bit će financijska stabilnost, područje u kojem Europa, barem kad je riječ o bankama, trenutačno stoji znatno bolje nego prije 15 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
DIVLJA NOĆ NA JAHORINI

VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi, ispričala nam je čitateljica
Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a
POLITIKA

Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a

Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ja sam kleknuo i rekao: predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život, govorio je Mamić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026