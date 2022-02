Guverner HNB-a Boris Vujčić ovih je dana ažurirao imovinsku karticu kod Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U posljednjih godinu dana guverner je došao u posjed stana u Zagrebu od 92 kvadrata procijenjenog na dva milijuna kuna, garaže, kuće u Sabunikama kod Zadra procijenjene na 1.5 milijuna kuna i livade u Kutini od gotovo 16 tisuća kvadrata. Sve je to dobio darovnim ugovorom od svoje majke.

Od Mađarske narodne banke pola milijuna kuna

Vujčić je prvi put prijavio i štednju pa je tako u godinu dana uštedio 110.180,54 eura i 468.506,63 kune. To je ukupno oko 1.3 milijuna kuna. Vujčić je prijavio i primitak od 511.020 kuna, a riječ je o nagradi Izvršnog odbora Mađarske narodne banke (MNB) koja je Vujčića dodijeljena za "iznimno pojedinačno djelovanje i životno postignuće pojedinaca na međunarodnoj sceni koje utječe na rad središnjih banka i međunarodnog financijskog sustava općenito".

Vujčićeva plaća trenutno iznosi 48.502 kune, što je povećanje što je dvostruko viša plaća od one koju prima Andrej Plenković. Premijer je, naime, nedavno prijavio kako njegova plaća iznosi 23.157,53 kune.

Na plaću prima još 131 tisuću kuna dodataka

Od edukacija guverner je za 2021. godinu prijavio oko 50 tisuća kuna, a tu je još godišnji iznos od 131.503 kune. Riječ je primicima koje kao guverner ima temeljem ugovora s HNB-om, uplaćene premije osiguranja života te premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Podsjetimo kako članovi Savjeta HNB-a i guverner imaju pravo na korištenje službenih auta, pri čemu se to smatra primitkom u naravi. Sve troškove, uključujući i gorivo, podmiruje HNB.

Duplo veća plaća od premijera

Vujčić se, podsjetimo, nedavno našao u aferi, nakon što je index objavio da je trgovao obveznicama banaka koje sami nadziru. Vujčić tvrdi da to nije istina.

- Ja sigurno nisam trgovao na temelju povlaštenih informacija. Je li u 20 godina to netko u HNB-u napravio, mi to ne možemo znati, to može znati samo HANFA - kaže guverner HNB-a