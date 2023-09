Vujčić: Očekujem nastavak smanjivanja stope inflacije

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je u utorak kako očekuje da se inflacija u Hrvatskoj nastavi smanjivati, naglasivši da je njezino ubrzanje u kolovozu u odnosu na mjesec ranije posljedica rasta cijena energenata, dok sve ostale njezine komponente, pa i cijene hrane, padaju.

Na upit je li očekivao rast inflacije sa srpanjskih 7,3 na u kolovozu zabilježenih 7,8 posto na godišnjoj razini, guverner je za Novu TV izjavio da je inflacija točno onakva kakvu su očekivali.

Pojasnio je da u ovom trenutku imamo stopu inflacije u kojoj se, osim cijena goriva, sve komponente osnovne inflacije smanjuju - i cijene usluga i hrane i industrijskih proizvoda i trajnih potrošačkih dobara. U kolovozu je naime, zbog toga što je porasla cijena nafte na međunarodnom tržištu za 8 posto, porasla i cijena benzina, pa je cijena energija povukla stopu inflacije za tih pola postotnih bodova.

- Očekujemo da će se nastaviti trend pada inflacije onako kako smo prognozirali i kako se već događa od 11. mjeseca prošle godine, kada je dosegnula maksimum, osim ako ne bude opet nekakvog šoka na tržištu energije, što nije isključeno, ali u ovom trenutku to ne očekujemo- izjavio je Vujčić u Dnevniku Nove TV.

Podsjetio je da je HNB sada dio Europske središnje banke, koja je radi smanjivanja inflacije tako što diže kamatne stope, a ovaj ciklus dizanja kamatnih stopa je najjači, tj. najrestriktivniji od uvođenja eura. Kamatne stope u eurozoni podignute su u ovom ciklusu za 4,25 postotnih bodova, odnosno sa -0,5 posto na 3,75 posto. Ujedno, naglasio je guverner, ECB je počeo i smanjivati svoju bilancu, što je drugi način zaoštravanja uvjeta kreditiranja.

Iako se smanjuje stopa inflacije, ona je kod nas viša nego u zapadnoeuropskim zemalja, ali je niža nego u istočnoeuropskim zemaljama, rekao je guverner, pojasnivši da je to zbog toga što je u istočnoeuropskim zemljama, pa tako i Hrvatskoj, veći udjel hrane u potrošačko košarici.

- Ono što se kod nas sporije događa je prijelaz povećanih kamatnih stopa prvenstveno na postojeće stambene kredite. Novoodobrenim stambenim kreditima stope su išle gore- kazao je dalje.

Po njegovim riječima, dvije su glavne komponente koje još podržavaju visoku stopu inflacije u Hrvatskoj - hrana i usluge, a među uslugama ugostiteljske usluge i smještaj. Ugostiteljske usluge, kako je rekao, također su povezane s hranom, a smještaj s turizmom.

- Što se hrane tiče, cijene su počele padati, iako su još na povišenoj razini, i očekujem da će se to nastaviti reflektirati i dalje. Druga komponenta koja imam momentum rasta u Hrvatskoj su usluge smještaja i ugostiteljske usluge, a one su povezane s turizmom. To vidimo svake godine u Hrvatskoj - tijekom sezone momentum cijena tih usluga raste, a poslije sezone pada- zaključio je Vujčić.

Na upit što bi danas savjetovao građanima koji se muče s visokim cijenama, Vujčić kaže da ono što uvijek funkcionira u tržišnoj ekonomije je da čovjek ide kupovati tamo gdje ima povoljniju cijenu, jer to je ono što tjera trgovce da ne dižu pretjerano cijene.

- Ono što vidimo u ovom trenutku je da plaće i dohoci rastu. Plaće su rasle brže od inflacije, i dok je tako, pogotovo u sektoru usluga, to isto tako podržava relativno više cijene- zaključio je Vujčić.