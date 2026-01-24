Obavijesti

Vukovarski vodotoranj ruši rekorde: Posjetilo ga je više od 570.000 ljudi

Piše HINA,
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vukovarski vodotoranj je u vrijeme obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. prosinca, posjetio najveći broj posjetitelja ikada

Admiral

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i ravnateljica Vukovarskog vodotornja Mirela Janković predstavili su u subotu rezultate rada ovog simbola Vukovara i Domovinskog rata, lani ga je, u odnosu na godinu prije, posjetilo12 posto više građana, a od početka rada njih više od 570. 000.

- Iza Vukovarskog vodotornja je još jedna uspješna godina, tijekom 2025. godine posjetilo ga je 133. 219 posjetitelja što je u usporedbi s godinu dana ranije, porast od 12 posto. Od početka rada, 30. listopada 2020. godine, Vodotoranj je posjetilo više od 570.000 posjetitelja - rekla je Janković.

Vukovar: Marijan Pavliček i Mirela Janković o izrazito pozitivnim poslovnim rezultatima Vukovarskog vodotornja | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vodotoranj je, dodala je, uključen u razne manifestacije koje se organiziraju u Vukovaru, pa će ove godine sudjelovati u Noći muzeja kada će ulaz biti slobodan.

Prema njenim riječima, Vukovarski vodotoranj iz godine u godinu osmišljava nove sadržaje pa je tako uvedeno niz digitalnih sadržaja poput proširene stvarnosti, QR kodova preko kojih se pokazuje kako je Vodotoranj izgledao prije obnove, a uveden je i digitalni agent koji "govori" sve svjetske jezike.  

Vukovar: Marijan Pavliček i Mirela Janković o izrazito pozitivnim poslovnim rezultatima Vukovarskog vodotornja | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ponosni smo na turističke rezultate Vukovara koji su sve bolji. Tako smo u prošloj godini imali 5 posto više dolazaka i noćenja u odnosu na prethodnu godinu, a jedan od glavnih generatora toga rasta je upravo Vukovarski vodotoranj, koji je u prošloj godini ostvario najbolje rezultate od kako radi - rekao je Pavliček.  

Vukovar: Marijan Pavliček i Mirela Janković o izrazito pozitivnim poslovnim rezultatima Vukovarskog vodotornja | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kazao je i kako je Vukovarski vodotoranj u vrijeme obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. prosinca, posjetio najveći broj posjetitelja ikada. Očekuje kako će taj broj u ovoj godini, kada se obilježava 35. obljetnica stradanja Vukovara, biti još i veći. 

Zbog svih tih turističkih rezultata, Pavliček je kazao kako je za Vukovar nužan još jedan hotel. Najavio je kako bi se u dogledno vrijeme mogao pronaći novi investitor za obnovu nekadašnjeg Hotela Dunav.

