Vukovarskim ugostiteljima promet pao i iznad 80 posto

Iznosi da se u barovima pad prometa kretao od 30 do 40 posto, ali da je sada odnosno od listopada na dalje i veći, dok je u smještaju pad veći do 80 posto

<p>Vukovarskim ugostiteljima pandemija je od listopada smanjila promet i iznad 80 posto, te stoga ključnim za opstanak, ali i iskorjenjivanje rada na crno drže snižavanje stope PDV-a na 13 posto i na piće, ističe za Hinu Zvonko Kovačić ispred ugostitelja pri HGK Vukovarsko-srijemske županije.</p><p>"Pad prometa u pandemiji ove godine u odnosu na prošlu kod vukovarskih je ugostitelja evidentan. Kod većine je bio oko 30 posto u ljetnom razdoblju, dok se od listopada produbljuje i kreće od 40 pa i do iznad 80 posto", kaže Kovačič, koji je i sam ugostitelj.</p><p>Iznosi da se u barovima pad prometa kretao od 30 do 40 posto, ali da je sada odnosno od listopada na dalje i veći, dok je u smještaju pad veći do 80 posto.</p><p>"Izgubili smo jako puno na izletima. Trebalo nam je doći oko 45 tisuća školske djece, koja su u određenoj mjeri trošila i po trgovinama i ugostiteljskim objektima, a nisu došla ove godine, kao ni brojni najavljeni riječni kruzeri, čijih bar 15 posto gostiju troše i po gradu. Gostiju izvan Vukovara nije gotovo ni bilo, a od samih Vukovaraca nemoguće je živjeti", opisuje situaciju Kovačić.</p><p>No, ti problemi, kako dodaje, sežu i i prije pojave pandemije, jer se puno ljudi iselilo iz grada i okolice, te se broj stanovnika smanjio za više od šest tisuća samo u Vukovaru.</p><p>"Svjedočimo i drugim negativnim trendovima. Za nas ugostitelje opstanak je bio težak i prije koronakrize. Ključno što trebamo je snižavanje PDV-a, jer je njegova trenutna stopa neodrživa i treba ju vratiti bar na 13 posto na kavu, pivo, vino i bezalkoholna pića. To bi bila najbolja mjera za ugostitelje, time bismo iskorijenili i rad na crno, i to je zdravorazumska mjera koja bi bila dobra i za državu i značila i veći prihod za sve", poručuje Kovačić.</p><p>Smatra i da bi svakako pri donošenju odluka koje se tiču ugostitelja trebalo razgovarati s ljudima iz prakse, koji imaju dugogodišnje iskustvo.</p><p>Uoči obilježavanja obljetnice Vukovara 18. studenoga naglašava da će se ugostitelji u Vukovaru, kao i do sada, pridržavati svih epidemioloških mjera.</p>