Vukovi opsjeli Milanovićevo selo: 'Ima ih sve više, preskaču ogradu poput Blanke Vlašić'

Osim što je zabranjen odstrel, zbog zapuštanja poljoprivrednih površina povećalo se šumsko područje, a to je za vuka idealno skrovište, priča nam lovac iz Glavica Donjih

<p>Panika u Glavicama Donjim, selu poznatom između ostalog i po tome što iz njega potječe <strong>Zoran Milanović</strong>.</p><p>Naime, već neko vrijeme mještani viđaju vukove kako šetaju po poljima, čak i među kućama. Na društvenim mrežama pojavio se i video vuka koji trči između kuća, navodno nastao u Glavicama prije nekoliko dana, a vuk je viđen i u nekoliko kilometara udaljenim Brnazama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Kakva je situacija provjerili smo na licu mjesta, a u blizini sinjskog hipodroma naišli smo na nekoliko Glavičana, među kojima i jednog lovca. </p><p>- Istina je, vukova ima i to svake godine sve više, spuštaju se s Kamešnice i iz Bosne, tamo je njihov odstrel dozvoljen, a u nas nije. Veliki je to problem, ljudi sve manje drže stoku zbog toga. Evo moj rođak imao je 150 ovaca, sad ih ima 40, a smanjio je stado najviše zbog vukova. Kad vuk uleti u stado, on će zaklati njih dvije ili tri, ali će još bar njih dvadeset ozlijediti tako da više nisu sposobne za rasplod, priča nam jedan od njih, dok drugi dodaje kako se vučja populacija znatno povećala prošlih godina:</p><p>- Osim što je zabranjen odstrel, zbog zapuštanja poljoprivrednih površina povećalo se šumsko područje, a to je za vuka idealno skrovište. A kako je sve manje stoke u planini ima ih puno, a službeni podaci o njihovom broju u ovom kraju su sigurno netočni. Po njima ima ih pet-šest u ovom kraju, a svake godine ih viđamo sve više i više. Uz to ih nekoliko svake godine strada u prometu, pa sad vi računajte kako ih ima samo nekoliko.</p><p>Unatoč svemu rekli su nam kako u Glavicama nikad nije zabilježen napad vuka na čovjeka.</p><p>- Istina je, vuk uvijek bježi od čovjeka, ali istina je i da ih se prije nije vidjelo ovako blizu kuća. Nije ugodno, zna ih se čuti i po noći, a najsigurniji znak da su u blizini je kad psi počnu cijukati, psi se odmah preplaše čim ih osjete, poučili su nas Glavičani.</p><p>U Glavicama smo zatekli i Vinka Masnića, koji u štali ima konja, dvije kobile i petoro prasadi. Vukove kako kaže ove godine nije vidio, ali štala je svejedno dobro zaštićena armaturnom mrežom koju ni grizli ne bi probio.</p><p>Tu je naravno i pas čuvar, kojeg skoro svaka kuća u Glavicama ima.</p><p>- Ove godine ih nisam vidio, ali sam čuo da ih ima u malo udaljenijim selima prema Kamešnici, rekao nam je Masnić.</p><p>Glavičani su nas poučili da ograda mora biti visoka dva metra i 20 centimetara.</p><p>- Vuk bez problema preskoči dva metra, skače ko Blanka Vlašić. Zato ograda mora biti na dva i dvadeset, to svi ovdje znaju. Inače ode stoka - rekli su nam u selu predsjednika Milanovića.</p>