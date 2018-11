'Vukovi su nam zaklali čak 500 ždrjebadi, gori su od medvjeda'

Od sedamdesetak ždrjebadi, koliko sam ih imao ove sezone, na životu je ostalo tek njih petnaest. U zadnja tri mjeseca vukovi su mi zaklali pedeset.

Priča nam zabrinuto Anđelko Mataija (44) iz Batera ponad Novog Vinodolskog, koji je već četvrta generacija u obitelji u kojoj su se njegov pradjed, djed i otac bavili konjogojstvom. Kaže da svakih par dana nailaze na rastrgane strvine.

- Zadnju sam našao prije par dana kada sam u pola šest izašao iz kuće i na udaljenosti od pedesetak metara ugledao tri vuka kako se slade ulovom. Ima ih svugdje, spuštaju se i do samog srca Ledenica. Što je najgore, uopće nas se ne boje i ne može ih se potjerati ni vikom ni kamenom. Da se razumijemo, meni je vuka žao, al ovako više ne ide, i razmišljam o prodaji svih konja koje imam - kazuje nam očajni Anđelko. Pokazuje nam pašnjake na kojima se vide mnogi konji i kobile, ali tek tu i tamo poneko ždrijebe.

- Strah nas je. Svake godine je sve gore. Ne pomažu ni ograde oko pašnjaka. Bojimo se konje puštati na ispašu, više ne znamo kako zaštititi blago. Srce me boli gledati strvine. Od deset kobila ne ostane ni jedno ždrijebe - ogorčena je susjeda Milena Stilin (65). Ni medvjed ni čagalj više nisu toliki problemi kao što je to vuk, kojemu se, tvrde, u posljednjih šest godina, otkad je bio zadnji odstrjel, populacija udvostručila. U posljednjem izvješću Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) u Hrvatskoj je između 126 do 186 jedinki vuka. Predsjednik Konjogojske udruge Primorac, Mijat Jovanović, tvrdi da je samo u Vinodolskom zaleđu i podnožju Male Kapele u 2017. zaklano oko 500 ždrebadi, što je šteta od 1,5 milijuna kuna.

U Ministarstva za zaštitu okoliša u posljednjih osam godina evidentirano je čak 11.557 napada ove strogo zaštićene zvijeri.

- Jedno ždrijebe vrijedi najmanje 3000 kuna uzmemo li u obzir da se kila njegovog mesa u Italiji, gdje uglavnom ide sve što je proizvedeno, prodaje po 20 kuna, a prosječna težina mu je tristotinjak kilograma. Ako se ono ostavi za rasplod vrijedi i više. Što se tiče Vinodolskog zaleđa tamo imamo prijavljeno da fali 500-tinjak ždrjebadi zahvaljujući vuku i medvjedu. Problem je u tome što je resorno ministarstvo neiskoordinirano i neposloženo i novim zakonom ne štiti proizvođača. Rješenje bi bilo ili vuka svesti na normalnu populaciju ili pravedno obeštetiti uzgajivače - smatraju u SSUUHH (Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka) - zaključuje Jovanović.

