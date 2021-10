Već tri dana u medijima se priča o mitskom sastanku Sandre Benčić i smijenjenog šefa Holdinga Nikole Vukovića. Ona tvrdi da je on tražio sastanak, on da nije imao nikakav interes ali došao je iz pristojnosti. Na kraju se iskristaliziralo da je medijator bio Dario Juričan. Kako se to dogodilo, kakve veze ima sa svime Dario Juričan je objasnio u RTL Direktu.

"Bio sam tamo kao medijator i moram reći ono iz čiste emocije. Meni je stalo do grada, građana, došao sam tamo u namjeri da ekipu koja se posvađala i koja je bila pred velikim sukobom dovedem za stol i da nađu zajednički jezik na razlazu. To je tako eskaliralo da medijski rat ne staje. Odlučio sam ne sudjelovati u tome. Bio sam medijator i moja funkcija je završila kad sam izašao iz prostorji", kazao je.

Na pitanje tko je predložio sastanak, Juričan je kazao da neće ulaziti u to.

"Ta priča je za mene završila", kazao je.

Rekao je i da ekipu iz Možemo zna te da se radi o ljudima koji mu nisu prijatelji već da se poznaju.

"Nikolu Vukovića znam par godina. Radio sam film o Milanu Bandiću i tada sam ga upoznao. Činio mi se kao vrstan stručnjak koji mi je pokazivao kako Holding funkcionira, bio mi je odličan izbor za informacije o Holdingu. Upoznao sam tamo njegovog sina Vuka koji je dobar ekonomist i ostali smo si dobri. Ok sam s ekipom iz Možemo. To su aktivisti koje podržavam deset godina, koji su htjeli najbolje ovom gradu. Vuković je čovjek koji bi dao desnu ruku za Holding i grad. Imate te dvije strane koje se nako tri mjeseca posvađaju. Onda sam ja tu čovjek koji se borio za grad da se riješimo korupcije i kriminala, a nakon tri mjeseca se uspiju posvađati. To mi je bilo katastrofa", kazao je.

"Nisam znao da su pregovori, saznao sam to kao i svi drugi. Nisam znao za Samodola, upoznao sam ga tog dana", kazao je.

Na pitanje o informaciji koja se pojavila da je on bio taj koji je rekao da Vuković ne bi bio loš šef Holdinga, Juričan je kazao da on nije taj koji ga je preporučio ili zagovarao.

"Da je čovjek kojeg sam cijenio, je. Vidio sam njegove analize Holdinga iz 2012., 2013., 2014., to mi se učinilo kompetentnim", kazao je.

Kazao je i da su se po pitanju Holdinga desile dvije vizije koje se nisu poklopile.

"Čini mi se da je stranka imala jednu viziju, upravljačka struktura Holdinga drugu, Nadzorni odbor treću. Tu je nastao krkljanac i to takav da se desilo da komunikacija nije dovela do toga da mogu efikasno riješiti sukobe. Meni je čudno bilo da tri mjeseca u Holdingu nitko nije držao presicu, a sad je gradonačelnik svaki utorak drži. Glavni problem zagrebačke vlasti je komunikacija. Ako želite nešto napraviti komunicirajte. Koja je vizija, što nas čeka sutra.. ako će karte poskupiti, nemojte se bojati to reći. Grad je bremenit problemima i sve se rješava vatrogasno. Ispada da je gradonačelnik vatrogasac koji ide okolo i sve gasi. Imaš 10 problema, reci da ih ima, a ne da jedan za drugim eksplodiraju i sve izgleda kao lančana reakcija gdje se ne zna tko pije, a tko plaća", kazao je.

Komentirao je i slaže li se u kritikama da je Možemo pokazao nesnalaženje i navinost.

"Ne bih bio tako oštar. Rekao bih da nije lako ući nakon 20 godina Milana Bandića u jedan ogroman sistem. Imate preko 20 gradskih ureda, 20-ak podružnica Holdinga. To je ogromna masa ljudi. Sad se od jedne nove upravljačke strukture da donosi brze odluke, a ne poznaje i nije se najbolje pripremila da kadrovima popuni to. Nije se pripremila jer su htjeli sve staviti u natječaj, ali tako se možda najbolje ne kadrovira. Ne kažem da treba svoje ljude staviti, ali biraš svoj tim, a ako ga biraš svoje ljude postaviš a ne da disperzivno staviš odgovornost i moliš boga da sve prođe dobro", kazao je.

"Neke su postavljali, a neke su imenovali. Malo je to nezgodno ispalo, ali tri mjeseca su na vlasti. U zadnjih 10 dana nekoliko stvari je buknulo, od Srebrnjaka, Holdinga, sad ide Plinara. Mislim da će toga biti sigurno. Sistem je toliko ogroman i dao bih im kredit, ali naravno da ljudi gube živce. Očekivalo se da će se Bandićevi kadrovi pomest, a znam da nam se jedan Ivica Lovrić smije iz ureda u Ilici. Treba ići u podružnicu u Brezovicu jer oni imaju veliku potrebu za jednim takvim stručnjakom. tako se radi", kazao je.

Osvrnuo se i na situaciju s promjenom imena u Milan Bandić.

"Vodim sudski spor s Ministarstvom uprave. 2019. sam promijenio ime u Milan Bandić i ta struktura s ministrom Malenicom mi je na ilegalan način oduzela ime. Tukao sam se s njima u nekoliko sudskih procesa. Otvarali su jedan sudski proces za drugim, moramo sam tri upravna spora u jednom trenutku voditi. To je bila namjerna sabotaža. Ja želim građanima pokazati što se dešava. Za ovo se borim više od dvije godine i izborit ću se da se građanima pokaže da se to može. Potrošeno je preko 60 tisuća kuna na odvjetničke usluge i sudske troškove. Ovo će biti moja pobjeda. Moram biti primjer toga da se s upornošću može protiv ove vlasti, a Malenica je čovjek koji to opstruira. Sutra mu dolazim pred ured u Vukovarsku i spremio sam mu lisice. Primijenit ću točku 106. Zakona o kaznenom postupku. On je veliki kršitelj zakona i moram ga spriječiti u bijegu jer sam opazio da krši zakon i pozvati policiju. Visoki upravni sud je donio odluku kojom mi se daje za pravo ime Milan Bandić, to stoji u njegovoj ladici to tri tjedna. Pozivam sve ljude kojima Ministarstvo uprave i pravosuđa ne izvršava presude da mi se jave info@gradonačelniksvemira.com pa ćemo vidjeti koliko toga u ladici još čuva Malenica", kazao je.

"Tražim ljude kojima sam kao ja, kojima je sud napravio presudu, a ministarstvo i Malenica je ne izvršavaju. Prije tri tjedan sam trebao dobiti ime natrag. Zašto ću tražiti ime Milan Bandić? Da pokažem da je proces koji se vodi bio ilegalan i da Malenica i mali potrčki kao on su sitni mali glodavci protiv kojih se treba boriti", kazao je.