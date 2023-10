Vuksan otkazao odvjetnici noć uoči ročišta, otac bivšeg igrača ne sjeća se Mamićevih eura

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavilo se suđenje Zoranu i Zdravku Mamiću te još šestorici optuženih za nezakonito izvlačenje novca iz GNK Dinamo. Za danas je bilo predviđeno saslušanje dva svjedoka video linkom sa Županijskog suda iz Zadra. To su otac i sin Mario i Šimo Grgurović iz Zadra, no već na početku rasprave pojavio se problem.

Na ročište nije došao Nikky Vuksan, a ni njegova odvjetnica koja je sud obavijestila da joj je branjenik u nedjelju navečer otkazao zastupanje. Na sudu se pojavio njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Mario Srb koji nije imao pojma gdje je Vuksan te zašto nije došao na sud. Zbog toga je zatražio odgodu današnje rasprave.

- Bilo kakvo moje postupanje danas bez konzultacija sa branjenikom bilo bi u suprotivnosti sa Zakonom o odvjetništvu - rekao je Srb.

Tome se usprotivio USKOK koji je rekao kako se današnji svjedoci saslušavaju samo na okolnost optužbe protiv Zdravka Mamića te da se svjedočenje ne odnosi na Vuksana, USKOK je zatražio da se rasprava nastavi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Optužba ne osporava prava okrivljenika, no ovo otkazivanje odvjetnika u nedjelju navečer nije u redu i nije fer prema svima koji su došli na ročište. Predlažemo da se razdvoji kazneni postupak protiv Vuksana i saslušaju današnji svjedoci - rekao je USKOK.

Sudsko je vijeće potom odlučilo da će se razdvojiti postupak protiv Vuksana te da će se rasprava nastaviti. Tome su se usprotivili ostali odvjetnici, a Filip Glavaš je istaknuo i da obrana Zdravka Mamića nije suglasna sa izvanraspravnim saslušanjem svjedoka u Zadru.

- Ne bih volio da se ovo ponovi. Ne može biti motiv cijelog postupanja odgađanje rasprava. Ako do ponedjeljka ne saznamo što će biti s ovim predmetom i Vuksanom, predmet će se razdvojiti. Rasprava se nastavlja dokaznim postupkom, saslušanjem svjedoka ali se dokumentacija neće pregledavati - zaključio je debatu sudac Mitrović.

Mario Grgurović bio je igrač Dinama 2006. godine gdje je došao iz Hajduka. Zdravko Mamić mu je bio menadžer, no u Dinamu nije dugo igrao. O tome je svjedočio u istrazi prije gotovo četiri godine.

- Bio sam maloljetan, imao sam 15-16 godina, kada sam došao u Hajduk i igrao za njega. Tada je tata potpisao ugovor sa Zdravkom Mamićem da mi bude menadžer jer ja nisam mogao obzirom da sam bio maloljetan. S Dinamom sam imao ugovor na pet godina, a sa Zdravkom do moje 23 godine. Plaće su bile mjesečne, sve na račun. Mamić je pristao na raskid sa njime kao menadžerom kada smo ga zatražili. Što se tiče Dinama sve je bio ok, ugovor je bio ispoštovan u svemu. Raskid sa Dinamom sam zatražio jer sam tamo igrao kratko i uglavnom sam bio na posudbama. Nikada nisam primao novce u gotovini. Primao sam 72 tisuće eura godišnje, bruto, tako je bilo u ugovoru. To sam dobivao dok sam igrao za Dinamo. Obveze doprinosa i poreza plaćao sam ja - kazao je Mario Grgurović.

Na pitanja USKOK-a rekao je kako mu je do njegove 18-te godine, po ugovoru, Mamić morao plaćati 500 maraka i te su isplate išle njegovom tati kao punomoćniku.

- Kada sam navršio 18, bilo je dogovoreno da mi kupi auto do 10 tisuća maraka. Mislim da mi je dao novac za kupovinu automobila.

Do moje 18 nisam imao nikakve obveze prema Mamiću, niti je on što tražio. Kada sam došao u Dinamo po ugovoru sam Zdravku Mamiću morao davati 15 ili 20 posto svoje zarade, ne sjećam se točno. To sam mu plaćao. Podigao bih novac u banci i većinom sam to davao Mariju Mamiću, nikada Zdravku, ili jednom mjesečno ili jednom u šest mjeseci, ne sjećam se - kazao je Mario dodajući kako ga je po dolasku u Dinamo zastupao Zdravko Mamić.

- Ne znam tko je tada predstavljao Dinamo, tko je potpisao ugovor, ali sa mnom je tada bio Zdravko Mamić. Ne znam koju je funkciju tada on obnašao u klubu - rekao je istaknuvši kako nije siguran da li je ugovor sklopljen baš sa Mamićem ili njegovom agencijom Mamić sport klub.

Potom je saslušan njegov otac Šimo Grgurović.

- Sin je bio maloljetan i ja sam išao u Zagreb potpisati ugovor sa Zdravkom Mamićem. Mamić je sve odrađivao po ugovoru, isplaćivao je za sina neki mali novac kao stipendiju da preživi. Potpisali smo ugovor u Sesvetama kod nekog odvjetnika, ali tada tamo nije bio Zdravko. Mislim da je tada tamo bio Vuksan jer je on kao neki Mamićev posrednik bio tada. Ne sjećam se je l' sin dobio auto od Mamića, ali znam da je on kupio svoj auto na kredit koji kasnije nije mogao otplaćivati pa ga je morao vratiti - kazao je Šimo, a na pitanje USKOK-a da li je nekada od Mamića dobio veću svotu novca rekao je da se ne sjeća.

- Ako sam i primio neki novac od Mamića to je bilo nekih 5-6 tisuća eura- dodao je. Tada mu je USKOK pokazao potvrdu iz spisa iz travnja 2004. godine u Splitu po kojoj je Šimo Grgurović potpisao da je od Mamića dobio 12.000 eura temeljem ugovora o zastupanju. Na potvrdi je njegov potpis.

- Je, to je moj potpis. Ako potvrda postoji, to je onda bilo tako. Ne sjećam se svega baš - kazao je Šimo.

Nakon saslušanja svjedoka odvjetnik Ivan Stanić uložio je prigovor.

- Povrijeđena su prava optuženog Ivana Vuksana jer mu je onemogućena obrana. Stavljam primjedbu na rad sudskog Vijeća jer smatram da su nezakonito razdvojili postupak tim više što je danas svjedok na raspravi sedam puta spomenulo optuženog Vuksana, a Vijeće nije utvrdilo zašto optuženi nije pristupio raspravi - rekao je.

- Nisam ja vidovit. Ne znam koga će svjedoci spomenuti u svom iskazu. U ranijim iskazima to nisu spominjali - odgovorio mu je sudac Mitrović.

Suđenje se nastavlja 30. listopada.