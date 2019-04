Vukušić: Bolujem od leukemije, pomažu mi obitelj i PlayStation

Psihijatar Herman Vukušić je zadnjih tjedana bio više puta u centru pozornosti hrvatske javnosti zbog poziva Ministarstvu zdravstva da sankcionira "nadriliječništvo" Ane Bučević, ali i po pozivima da se sankcionira javno djelovanje zastupnika Živog zida Ivana Pernara.

Foto: screenshot/

Na početku se osvrnuo na pitanje branitelja oboljelih od PTSP-a i stope samoubojstava.



- Ako govorimo o samoubojstvu te PTSP-u. Dokazana je znanstvena činjenica da je PTSP veliki rizik za samoubojstvo. Samoubojstva hrvatskih branitelja su interesantan fenomen. Postojao je veliki otpor vladajućeg establišmenta da se prizna fenomen samoubojstva u populaciji branitelja. To je išlo toliko daleko da je pomoćnik ministra Njavre 1999. godine negirao fenomen suicida i manipulirao brojkama. Iznenađujuće mi je da je danas u HDZ-u, a kamoli da je tajnik Odbora za branitelje. Ta tužna istina na kraju je izašla na vidjelo, gdje se vidi da je od 1991. do danas preko 2700 branitelja počinilo samoubojstvo - rekao je.

U predizbornim godinama stopa samoubojstava rasta, a onda to nakon izbora pada rekao je Vukušić i komentirao izjave nekih da su antidepresivi 'poput svete vode - niti pomažu niti odmažu'.

- Metastudije koje su rađene na temu depresije pokazuju da placebo efekt može postići do 30% učinkovitosti liječenja, no ostatak je ipak na lijeku. Obzirom da sam psihoterapeut, ne preporučujem farmakoterapiju osim ako je potrebno. Ljudi kojima su takvi lijekovi potrebni najčešće su bez njih opasni za sebe i okolinu, a s njima mogu živjeti normalno i sigurno - rekao je.

O Ani Bučević i Vortexu

- Poslao sam dopis Ministarstvu zdravstva gdje sam zamolio ministra Kujundžića da obrate pažnju, a oni su to proslijedili dalje. Iznenađuje me reakcija nekih mojih kolega koji je brane. Ana Bučević je na jednoj televiziji, u emisiji koja se bavi problemom viška kilograma, svoje probleme pretpostavila ljudima koji sjede s druge strane. Svu tu populaciju klijenata je potom uvrijedila i dovela do emotivne dekompenzacije. I to sve u nepunih minutu i pol - objasnio je.



Komentirao je Pernara koji je sugerirao da bi se vitamin C mogao dodavati u majčino izdojeno mlijeko.

- Ukoliko je siguran u to što priča, treba se odreći svog imuniteta i na sudu sve dokazati. C vitamin je odlična stvar kao antioksidans, kao suplement, ali C vitamin ne liječi niti gripu, niti upalu pluća, a kao kiselina se ne smije stavljati u mlijeko za dojenčad - rekao je Vukušić.

Vrlo jasno je progovorio o farmaceutskoj industriji, te eventualnom potkupljivanju liječnika.

- Mene je zadnji i jedini put farmaceutska industrija vodila na neku studiju u Beču 1998. godine i to je završilo tako da je njihova djelatnica nakon dva mjeseca rekla kako nikad nije vidjela da netko lošije prati farmakološke studije - odgovorio je Vukušić na pitanje o sprezi između liječnika i psihijatara i farmaceutske industrije i dodao kako se značajno pretjeruje u pričama o mogućoj koruptivnoj sprezi.

'Bolujem od kronične leukemije'

- Kada sam se razbolio najavio sam hodočašće do Lourdesa pješice. Ja sam što se bolesti tiče, fit. Ja ću se vrlo brzo pripremiti i ići ću na probno hodočašće do Marije Bistrice. To je relativno teška bolest. Pokušavam na to ne misliti, a tu mi najviše pomažu obitelj, djeca, supruga, a moram reći i PlayStation - otkrio je.

Na pitanje o političkim ambicijama Vukušić je odgovorio kako smatra da premijer Andrej Plenković vuče dobre poteze, a otkrio je i kako je vjerojatno u zamrznutom članstvu u HSLS-u:

- Ako ću se ikad politički reaktivirati, reaktivirati ću se u HSLS-u, ali ne u ovom Darinko Kosor j.d.o.o.