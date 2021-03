Psihijatar Herman Vukušić iz KBC-a Zagreb još je jedan kandidat za gradonačelnika Zagreba na predstojećim lokalnim izborima.

Gostovao je u RTL Direktu, gdje je objasnio svoje razloge za kandidaturu.

- Ima ona poslovica, pametniji popušta. Ali kad se to desi, onda budale zaista zavladaju svijetom. Zato sam se kandidirao i na parlamentarnimizborima na listi gospodina Škore. Sada sam na nezavisnoj listi Agramera i možda moja kandidatura izgleda svježe, ali Agramer je još od osmog mjeseca prošle godine imala nekoliko pregovora s gospodinom Barićem koji je na kraju odustao. Onda su se dečki meni obratili - rekao je Vukušić.

Čine li Vam se obećanja budalastima?

"Neka mi se čine na granici zdravog razuma i svaki preduboki komentar išao bi izvan granica moje struke", izjasnio se Vukušić.

Kako komentirate, primjerice, proizvodnju cjepiva protiv raka u Hrvatskoj?

"To sam komentirao u objavi na Facebooku. Ne znam bi li plakao ili se smijao. Očito Filipović ne zna proces koji prethode nečemu takvom kao što je proizvodnja cjepiva. Drugo, ako se referirao na Sumamed, kao naš originalni hrvatski proizvod. Pfizeru je trebalo pet godina da proširi distribuciju koju smo u međuvremenu prodali. Imunološki institut koji je djelovao na području cijele Jugoslavije, bio je ključna institucija za proizvodnju cjepiva i on je uništen. Ovo nije moj prvi juriš na grad. Našao sam obećanje HDZ-a iz 1997. za Sveučilišnu bolnicu da će to biti bolnica sa svim sadržajima. A Filipovićeva predviđanja za tvornicu cjepiva mogla bi se ostvariti u generaciji unuka moje djece", kazao je Vukušić.

Vi ste malo desno, to znači da vi ne znate ćirilicu?

''Znam. Znao sam da ćete me to pitati. Kao prvo, idemo od toga da sam desno. Agrameri kao lista, kojim dečkima i curama ja pripadam po tom miljeu, ideološki su posve neopterećeni. Vi ćete vidjeti po sazivu ljudi koji su na listi i lijevo i desno. Znači to su ljudi koji nemaju ideologije, znači prihvaćamo sve, i dotepenke i dojdeke, mi kažemo dojdeke. Prema tome, to se nekad, za nas koji smo kasne mladosti i koji se sjećamo nekad kad su bili kondukteri u tramvajima, kad je bila gužva onda bi kondukter rekao: Sredina, ajmo naprijed! E, to su Agrameri''.