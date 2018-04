Vulin tvrdi: Ovo je provokacija i pokušaj Hrvata da me ušutkaju

Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin ocijenio je u nedjelju da je odluka hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova kojom mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku provokacija i pokušaj ušutkavanja "nekoga tko govori istinu o Jasenovcu" te je najavio odlučnu reakciju Srbije, prenose beogradski mediji.

Vulin je u subotu ujutro kazao Tanjugu da će o tome "hoće li doći u Mlaku, u obnovljenu srpsku crkvu, tamo gdje se nalaze Srbi, tamo gdje se nalaze potomci žrtava Jasenavca" odlučiti sam ističući da "o tome može odlučiti vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić a nikako o tome ne mogu odlučivati hrvatski ministri".

Nakon toga hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova u subotu je objavilo kako Vulin "nije do daljnjeg dobrodošao u Hrvatsku" zbog izjave da o njegovu dolasku na hrvatski državni teritorij može odlučiti vrhovni zapovjednik Srbije. Prema priopćenju ministarstva od subote notom upućenom srbijanskom veleposlanstvu u Zagrebu Hrvatska je osudila tu Vulinovu izjavu i podsjetila je da je Hrvatska suverena država, članica Europske unije i NATO-a, u kojoj o ulasku stranaca odlučuju isključivo nadležne hrvatske institucije, u skladu s hrvatskim zakonima. Spominjanje vrhovnog zapovjednika srbijanske vojske Aleksandra Vučića kao osobe koja odlučuje o bilo čijem dolasku u Hrvatsku je neprimjeren i neprihvatljiv pokušaj negiranja suvereniteta Republike Hrvatske, naglasilo je hrvatsko ministarstvo.

"Nakon sramotnog izgreda koji se 18. travnja dogodio u Narodnoj skupštini Republike Srbije prilikom službenog posjeta predsjednika Hrvatskog sabora, ova izjava ministra Vulina predstavlja dodatnu provokaciju koja sigurno ne pridonosi razvoju dobrosusjedskih odnosa i punog međusobnog uvažavanja", dodalo je hrvatsko ministarstvo.

Vulin je u nedjelju najavio da će se o odluci hrvatskog državnog vrha uskoro izjasniti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi agencija Beta. On je naglasio da je to provokacija na koju će Srbija i predsjednik Aleksandar Vučić reagirati "državnički i onako kako suverena, sigurna i stabilna država reagira".

"Ovo je pokušaj Hrvatske da ušutka nekoga tko govori istinu o Jasenovcu", rekao je Vulin. "Najstrašnija istina o Jasenovcu nije samo to što se dogodilo, nego to što se sadašnja Hrvatska neće čak niti pokajati za to što je uradila", kazao je Vulin za RTS.

Spominjanje Vučića u kontekstu donošenja odluke o njegovu odlasku u Hrvatsku Vulin je objasnio procedurom po kojoj se ministar obrane mora konzultirati s vrhovnim zapovjednikom koji mu daje dozvolu.

Zabranu ulaska Vulinu u Hrvatsku potpredsjednica srbijanske vlade Zorana Mihajlović ocijenila je kršenjem najosnovnijih prava na kojima počiva Europa te poručila da to neće pridonijeti odnosima Srbije i Hrvatske.