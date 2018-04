Vulkani grmjeli nad Poljskom: 'Jedva smo dočekali taj dan...'

Dok se vozimo prema vojnom poligonu Bemowo Piskie, prolazimo cestom kroz gustu šumu. Dolazimo pred bazu koja je udaljena 70-ak kilometara zračne udaljenosti od Kalinjingradske oblasti.

Pred bazom nas dočekuju hrvatski vojnici.

- Dobro došli u Bemowo Piskie - srdačno nas je dočekao zapovjednik 1. HRVCON-a eFBBG-USA bojnik Ivan Užarević. Već šest mjeseci 70-ak pripadnika Topničko - raketne pukovnije Hrvatske kopnene vojske s bitnicom SVLR 1222 mm Vulkan sudjeluju na sjeveru Poljske u sklopu Borbene skupine pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država u NATO-ovim aktivnostima ojačanje prednje prisutnosti.

Na vojnom poligonu u Bemowo Piskie na sjeveru Poljske koji se nalazi 70-ak km zračne linije od Kalinjingradske oblasti hrvatski vojnici proveli su šest mjeseci

Topnička postrojba Hrvatske vojske u Poljskoj prvi put sudjeluje u međunarodnoj misiji. Vojnik Matej Bigec (25) kaže nam da su jedva dočekali da misija započne.

- Dugo smo se pripremali i jedva smo dočekali taj dan kad smo stigli u Bemowo Piskie. Na početku je bilo malo zbunjenosti zbog nove okoline, no kako su dani išli, ušli smo u rutinu - kazao je Bigec. Hrvatski vojnici smješteni su u jednom krilu zgrade, a američki u drugo.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Dnevno gađanje iz Vulkana

- S Amerikancima dijelimo zgradu te s njima najviše surađujemo. S vatrenom moći Hrvatske, bitnicom SVLR M-92 Vulkan Amerikanci su oduševljeni. Nakon 6 mjeseci još uvijek su zagrijani za akciju. Znatiželjno nas pitaju kad je gađanje kako bi vidjeli čim više ‘vatre’ - kroz smijeh je rekao Bigec. U predvorju zgrade gdje su smješteni hrvatski vojnici, iznenadili su nas posložene čizme na klupama. Kažu nam vojnici da su ih sami napravili. Inače Bemowo Piskie nalazi se u močvarnom kraju te je puno pijeska, a vojnici održavaju čistoću tako što često metu pod.

Dnevna rutina vojnika u Poljskoj ista je kao i u Hrvatskoj. Ustaju u 8 sati, zatim slijedi doručak. Nakon toga, imaju obične aktivnosti. Ako taj dan imaju vježbu, pripremaju opremu, odlaze na položaj i onda ondje čekaju zapovijed za gađanje. Ako ne idu na gađanje, ručaju od 13 do 15 sati, a večeraju od 18 do 20 sati. Slobodno vrijeme im je od 13.30 do 21.45 sati a u to vrijeme mogu izaći u grad u vlastitom angažmanu. Ako ne izlaze u grad, idu u teretanu, igraju stolni tenis ili pikado. Vojnik Alen Koprivčić (36) kaže kad su stigli u Poljsku u listopadu 2017. godine da su bili šokirani.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Vešeraj gdje se pere odjeća

- Ipak smo stigli u novo okruženje. No, kasnije je teklo sve bez problema. Ovdje imamo obuku, a također vidimo druge nacije kako rade pa se uspoređujemo s njima. Čak smo u nekim stvarima ispred njih - rekao je Koprivčić. Hrvatski vojnici pokazali su da su i najbolji u nogometu. Osvojili su turnir, kojega su organizirali rumunjski vojnici. Zapovjedniku desetine Saniju Imbrišiću (24) ovo je prva misija.

- Na nju gledam kao novo radno iskustvo pogotovo za mene kao mladog zapovjednika - kazao je Imbrišić te dodao da prati rad drugih nacija te tako uči.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Vojnici u slobodno vrijeme mogu u trgovini u bazi kupiti majice, kape i slično

Što se tiče hrane u bazi, vojnici su u početku bili oduševljeni, no s vremenom su se zasitili i sjetili domaće hrane.

- Pogotovo kad je bila zima, pa su nam nedostajale kobasice, slanina - kazao je Imbrišić. Neki vojnici su natukli višak kilograma u početku a kasnije su se u teretani doveli u red. U hrvatskom kontingentu ima dosta mladih vojnika. Najmlađi ima 20 godina.

- Svaka nacija je specifična. U našoj postrojbi je miks iskusnih časnika i dočasnika te mladih vojnika koji su u ovoj misiji dobili izvrsnu priliku učiti - kazao je zapovjednik hrvatskog kontingenta bojnik Ivan Užarević. Osnovna zadaća hrvatskog kontingenta je bila integracija u borbenu grupu pod vodstvom oružanih snaga SAD. Borbena grupa je sastavljena od Amerikanaca, Britanaca, Rumunja i Hrvata.

- Borbena grupa je u sastavu poljske vojske, 15. brigade. Prvonadređeni nam je zapovjednik borbene grupe, a drugi nadređeni zapovjednik 15. brigade koja je smještena u Gyzickom - pojasnio je Užarević, zapovjednik kontingenta.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Šišanje u bazi košta oko 30 kuna

Amerikanci imaju mehanizirano pješaštvo, a temeljno im je borbeno vozilo Stryker.

Britanci su izvidnici. Rumunjska postrojba je bitnica PZO sa 35mm topovima, a Hrvati su topništvo koje je opća potpora 15. brigadi. - Naš smisao ovdje u Poljskoj je obuka. Ono što bi radili u Hrvatskoj to radimo i ovdje. Jedina razlika je u radnom vremenu, a to znači 24 sata. U spremnosti smo i provodimo obuke u cilju provedbe naše misije a to je provođenje obrambene aktivnosti u sklopu borbene grupe. Kad dobijemo zadaću, spremni smo u to vrijeme i to je smisao rada - kaže Užarević. Kad su stigli u Poljsku, cilj im je bio potvrditi operativnu spremnost postrojbe.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Vojnik Ivan Anić od šibica je napravio maketu SVLR M-92 Vulkan

- To smo napravili na prvoj vatrenog zadaći, 29.11.2017 godine. Bila je vrlo uspješna. Bio nam je veliki izazov, što smo i htjeli potvrditi da smo spremni za sve a to je noćno gađanje - rekao je Užarević. Dodao je da su sudjelovali na četiri vježbe. U jednoj od vježbi Puma 18 koja je trajala dva tjedna, hrvatski vojnici su bili u ekstremnim vremenskim uvjetima.

Temperatura je bila i do minus 20 Celzijevih stupnjeva. No, bez problema vježbu smo uspješno odradili. Što se tiče raketnog gađanja, rekao je Užarević. Vojnici su u Poljskoj i humanitarno djelovali.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Uspješno su odradili devet gađanja po danu i noći. Zapovjednik borbene grupe Cheney je kazao da su jedni od najboljih

- Pomagali smo lokalnoj zajednici, prikupljali igračke za bolesnu djecu - kazao je Užarević. Istaknuo je da sva oprema koju koriste, od uniforme, naoružanja je hrvatski proizvod.

- Nitko nam nije promrzao zbog loše kvalitete. Pripadnici stranih vojski, kažu da je naša uniforma najljepša. Oružje koje imamo, pušku VHS i pištolj HS su ih se dojmile - rekao je Užarević. Zadnje gađanje koje je provela bitnica bila su 23. i 25. ožujka, a završilo je spektakularnim noćnim gađanjem. Nakon što su ispalili 44 rakete, i osvijetlili nebo na sjeveru Poljske na vojnici su bili sretni što su u svih devet gađanja tijekom misije bili uspješni.