GODINE NISU VAŽNE

Walkuti ima tek 35 godina, u svijetu kobila ona je superbaka: 'Briga i ljubav produlju život'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Walkuti ima tek 35 godina, u svijetu kobila ona je superbaka: 'Briga i ljubav produlju život'

Slijepa je na jedno oko, a drugo joj pokušavaju spasiti, no još, kako kažu u udruzi za terapijsko jahanje Nada iz Vrbovca, veselo potrči po livadi

U Udruzi za terapijsko jahanje Nada iz Vrbovca živi prava konjska rekorderka. Walkura, plemenita kobila pasmine hanoveranac, ima 35 godina i vjeruje se da je najstarija kobila u Hrvatskoj. Slijepa je na jedno oko, a drugo joj pokušavaju spasiti, no još, kako kažu u udruzi, veselo potrči po livadi.

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
USKORO SVI SVETI

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."

