Walkuti ima tek 35 godina, u svijetu kobila ona je superbaka: 'Briga i ljubav produlju život'

U Udruzi za terapijsko jahanje Nada iz Vrbovca živi prava konjska rekorderka. Walkura, plemenita kobila pasmine hanoveranac, ima 35 godina i vjeruje se da je najstarija kobila u Hrvatskoj. Slijepa je na jedno oko, a drugo joj pokušavaju spasiti, no još, kako kažu u udruzi, veselo potrči po livadi.

