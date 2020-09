Wall Street je pao treći tjedan zaredom, pale i europske burze

Na Wall Streetu su burzovni indeksi pali i prošli tjedan, treći zaredom, što je posljedica nastavka korekcije cijena dionica u tehnološkom sektoru, dok su europske burze pod pritiskom zbog pojačanog širenja Covida-19

<p>Na Wall Streetu je Dow Jones pao 0,03 posto, na 27.657 bodova, dok je S&P; 500 skliznuo 0,7 posto, na 3.319 bodova, a Nasdaq indeks 0,6 posto, na 10.793 boda.</p><p>Pad tih indeksa treći tjedan zaredom ponajviše je posljedica nastavka korekcije cijena dionica u tehnološkom sektoru.</p><p>Taj je sektor mjesecima snažno rastao, pa su zbog toga indeksi na Wall Streetu nadoknadili sve gubitke od ožujka, kada su cijene dionica oštro pale zbog izbijanja koronakrize.</p><p>Početkom rujna S&P; 500 i Nasdaq indeks dosegnuli su rekordne razine.</p><p>No, posljednjih tjedana na snazi je korekcija cijena u tehnološkom sektoru, pa je Nasdaq indeks, koji je pun tih dionica, od početka rujna pao više od 10 posto ispod svoje rekordne razine, zaronivši u područje korekcije.</p><p>„Oporavak tržišta od ožujka bio je sjajan, a predvodilo ga je nekoliko tehnoloških divova. Te su dionica snažno porasle i u zadnjem tjednu kolovoza, pa je bilo razumno za očekivati da će uslijediti povlačenje zarade s tržišta i korekcija cijena”, kaže <strong>Jake Dollarhide, </strong>direktor u tvrtki Longbow Asset Management.</p><p>Ulagače zabrinjava i spori oporavak američkog tržišta rada. Prošloga je tjedna objavljeno da je broj novih zahtjeva za pomoć nezaposlenima tjedna dana prije pao, no broj Amerikanaca bez posla i dalje je vrlo visok.</p><p>Visoka nezaposlenost znači i manju potrošnju, a kako je osobna potrošnja glavni pokretač američkog gospodarstva, oporavak od koronakrize mogao bi biti dulji nego što su se ulagači nadali.</p><h2>Fed: Kamate ostaju niske još dulje vrijeme</h2><p>U srijedu su, nakon dvodnevne sjednice, čelnici američke središnje banke poručili da će još dulje vrijeme zadržati ključne kamatne stope na niskim razinama, blizu nule.</p><p>Poručili su i da će kamate ostati tako niske čak i kada će inflacija neko vrijeme biti iznad ciljanih 2 posto. Nove projekcije pokazuju da većina čelnika Feda očekuje da će kamate ostati niske barem do 2023. godine.</p><p>To je bila prva sjednica Feda, nakon što je predsjednik središnja banke Jerome Powell nedavno najavio promjene u vođenju monetarne politike prema kojima će banka biti popustljivija po pitanju inflacije i dozvoliti njezino kretanje iznad ciljanih razina određeno vrijeme.</p><p>Najave popustljive monetarne politike obično pozitivno utječu na tržišta dionica, no ovoga puta to nije bio slučaj.</p><p>„Ulagači vole kada Fed smanji kamate jer je to dobro za tržište. No, ako Fed kaže da kamate mora dulje vrijeme držati niske, ulagači se pitaju nije li gospodarstvo u lošijem stanju nego što se mislilo”, kaže Dollarhide.</p><p>Analitičari kažu da se i idućih dana može očekivati nestabilno trgovanje jer se bliže predsjednički izbori u SAD-u i jer su se rujan i listopad i prije pokazali vrlo turbulentnima na tržištima.</p><p>„Tržišta su, posebice tehnološke dionice, snažno rasla do kraja kolovoza, pa su sada nešto ranjivija. Vlada nesigurnost zbog predstojećih predsjedničkih izbora u SAD-u, napetosti između SAD-a i Kine, ali i zbog pitanja kako će se nastaviti oporavak američkog gospodarstva, ako ne bude novih poticajnih mjera”, kaže Shane Oliver, ekonomist u tvrtki AMP Capital.</p><p>I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale, nakon rasta tjedan dana prije. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,4 posto, na 6.007 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,7 posto, na 13.116 bodova, a pariški CAC 1,1 posto, na 4.978 bodova.</p><p>Europski ulagači plaše se da će zbog širenja koronavirusa na kontinentu oporavak gospodarstva biti sporiji nego što se očekivalo.</p><p>U Francuskoj je, primjerice, u četvrtak zabilježeno oko 10.600 novozaraženih, što je rekordni broj u jednom danu od početka pandemije.</p><p>Znatno je porastao i broj oboljelih u nekim drugim zemljama, kao što su Danska i Grčka, koje najavljuju nove restriktivne mjere.</p><p>Na Tokijskoj je burzi, pak, Nikkei indeks prošloga tjedna pao 0,2 posto, na 23.360 bodova.</p>