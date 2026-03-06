WHO: 'Medicinske zalihe u Gazi su kritično niske, a nestašica goriva ograničava rad bolnica'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak je objavila da su medicinske zalihe u Gazi kritično niske unatoč tome što je Izrael ovaj tjedan ponovno otvorio ključni prijelaz. Zalihe nekih artikala poput gaze i igala već su ponestale, rekla je regionalna direktorica WHO-a Hanan Balkhy, pozivajući se na informacije ministarstva zdravstva u Gazi, razorenoj u dvogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa.

- Zalihe osnovnih lijekova, opreme za zbrinjavanje traumi i kirurškog potrošnog materijala kritično su niske, a nestašica goriva i dalje ograničava rad bolnica. Situacija je teška i ponestat će nam svega što je preostalo - rekla je.

U utorak je izraelska vojna agencija koja kontrolira pristup Gazi izjavila da je ponovno otvorila granični prijelaz Kerem Shalom „za postupni ulazak humanitarne pomoći“. Granični prijelaz Rafah u Egipat, glavna izlazna točka za većinu ljudi u Gazi, ostao je zatvoren, a medicinske evakuacije obustavljene, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Oko 18.000 ljudi, među kojima su ozlijeđena djeca i ljudi s kroničnim bolestima, čeka evakuaciju, rekla je UN-ova agencija. Polovica od 36 bolnica u Gazi još uvijek je zatvorena nakon što je rat između Izraela i Hamasa završio krhkim primirjem prošlog listopada. Bolnice koje su preostale bore se da održe ključne djelatnosti kao što su kirurgija, dijaliza i intenzivna njega, dodao je WHO.