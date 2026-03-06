Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKA SITUACIJA

WHO: 'Medicinske zalihe u Gazi su kritično niske, a nestašica goriva ograničava rad bolnica'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
WHO: 'Medicinske zalihe u Gazi su kritično niske, a nestašica goriva ograničava rad bolnica'
Foto: DAWOUD ABU ALKAS

U utorak je izraelska vojna agencija koja kontrolira pristup Gazi izjavila da je ponovno otvorila granični prijelaz Kerem Shalom „za postupni ulazak humanitarne pomoći“

Admiral

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak je objavila da su medicinske zalihe u Gazi kritično niske unatoč tome što je Izrael ovaj tjedan ponovno otvorio ključni prijelaz. Zalihe nekih artikala poput gaze i igala već su ponestale, rekla je regionalna direktorica WHO-a Hanan Balkhy, pozivajući se na informacije ministarstva zdravstva u Gazi, razorenoj u dvogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa.

MANJE NAPADA I POMOĆI Stanovnici Gaze: 'Svijet gleda Iran, a nas će svi zaboraviti...'
Stanovnici Gaze: 'Svijet gleda Iran, a nas će svi zaboraviti...'

- Zalihe osnovnih lijekova, opreme za zbrinjavanje traumi i kirurškog potrošnog materijala kritično su niske, a nestašica goriva i dalje ograničava rad bolnica. Situacija je teška i ponestat će nam svega što je preostalo - rekla je.

U utorak je izraelska vojna agencija koja kontrolira pristup Gazi izjavila da je ponovno otvorila granični prijelaz Kerem Shalom „za postupni ulazak humanitarne pomoći“. Granični prijelaz Rafah u Egipat, glavna izlazna točka za većinu ljudi u Gazi, ostao je zatvoren, a medicinske evakuacije obustavljene, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.

BEZ MILOSTI Izraelski premijer: 'Nastavljamo još većom silom napadati Iran'
Izraelski premijer: 'Nastavljamo još većom silom napadati Iran'

Oko 18.000 ljudi, među kojima su ozlijeđena djeca i ljudi s kroničnim bolestima, čeka evakuaciju, rekla je UN-ova agencija. Polovica od 36 bolnica u Gazi još uvijek je zatvorena nakon što je rat između Izraela i Hamasa završio krhkim primirjem prošlog listopada. Bolnice koje su preostale bore se da održe ključne djelatnosti kao što su kirurgija, dijaliza i intenzivna njega, dodao je WHO.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'
IZ MINUTE U MINUTU

Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
STRAVA U LJUBLJANI Policajci su upucali i ubili čovjeka na trgu!
IMAO JE NOŽ?!

STRAVA U LJUBLJANI Policajci su upucali i ubili čovjeka na trgu!

Pucali su u samoobrani, objavila je ljubljanska policija. Muškarac je navodno prijetio prolaznicima nožem. Krenuo je i na policajce...
EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'
SWINGANJE UZ TAMBURICE

EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'

Slavonija bruji, organizatori kažu: Nije to Sodoma i Gomora nego druženje i upoznavanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026