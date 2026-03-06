Stanovnici Gaze: 'Svijet gleda Iran, a nas će svi zaboraviti...'

Otkako mu je kuća uništena, Džamal Abu Mohsen živi u šatoru u Gazi, i premda je primijetio manje napada otkako je Izrael započeo ofenzivu na Iran, nestašice se pogoršavaju i mnogi se boje da svijet, kako se rat širi drugdje, zaboravlja Palestince.

„Zračni napadi postali su rjeđi“, kaže 33-godišnjak iz Šudžaje, naselja u istočnom dijelu grada Gaze, u toj malom enklavi opustošenoj nakon više od dvije godine rata između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa.

Unatoč prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. listopada, kaže da još uvijek čuje „eksplozije svaki dan, u kojima se uništavaju kuće ili zbog topničkog granatiranja“, te dodaje da su „ratni i izviđački zrakoplovi stalno na nebu“.

Izraelska vojske odbila je to komentirati kad ju je kontaktirao AFP.

Prema njegovim riječima, Izrael „koristi činjenicu da je svijet zaokupljen ratom protiv Irana kako bi povećao pritisak“ na Pojas Gaze, posebno zatvaranjem prijelaza od subote.

Prema civilnoj zaštiti, u srijedu je u blizini Rafaha ubijena jedna žena, a nekoliko Palestinaca je ranjeno u izraelskoj vatri u središtu grada.

"Istina je da se izraelsko bombardiranje znatno smanjilo", priznaje Abdalah Al-Astal, Palestinac iz Han Junisa na jugu," ali Izrael sprečava ulazak hrane, pomoći i goriva."

Kada je rat s Iranom u subotu pokrenut izraelsko-američkom vojnom ofenzivom, zatvoreni su prijelazi koji su prevozili humanitarnu pomoć, o kojoj Gaza ovisi za gotovo sve svoje lijekove i osnovne potrepštine, a onda je prijelaz Kerem Shalom (između Izraela i Pojasa Gaze) ponovno otvoren u utorak.

Ovo pomicanje fokusa s Gaze, posebno nakon napada proiranskog libanonskog pokreta Hezbolaha na Izrael kako bi se "osvetili" za smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, zabrinjava Al-Astala, koji kaže da prije svega želi živjeti dostojanstveno.

„Ne marim ni za jednu državu ni bilo koju osobu na svijetu, bio to Hamenei ili bilo tko drugi, i ne podržavam Iran, podržavao on Gazu ili ne. Želimo živjeti kao ljudska bića“, rekao je 59-godišnjak za AFP.

Pad u zaborav

Izvor unutar lokalne palestinske uprave odgovoran za granične prijelaze u Gazi potvrdio je AFP-u da je „mali broj kamiona“ uspio ući na teritorij u srijedu preko Kerem Shaloma.

Rafah, drugi glavni prijelaz, na granici s Egiptom, ostaje zatvoren. Kamionima s humanitarnom pomoći koji su čekali na egipatskoj strani ipak je dopušteno da prođu kroz Rafah, prema egipatskom crvenom polumjesecu. Međutim, ti kamioni nisu izravno ušli u Pojas Gaze; putovali su uz granicu do Kerem Shaloma kako bi tamo samo istovarili svoj teret.

Nakon što su granični prijelazi zatvoreni, „vidjeli smo trenutni porast cijena goriva“, rekao je Jonathan Crickx, glasnogovornik UNICEF-a. Dodao je da su "cijene osnovnih potrepština, poput hrane i sapuna, porasle za 200 ili 300 posto".

Prema uredu posebnog koordinatora Ujedinjenih naroda za bliskoistočni mirovni proces (UNSCO), 500.000 litara goriva ušlo je u Pojas Gaze preko Kerem Shaloma u utorak, a cijene su se od tada stabilizirale, izjavio je Felipe Ribero, voditelj misije Liječnika bez granica (MSF) na palestinskim teritorijima.

No, situacija ostaje teška, jer su skladišni kapaciteti u Gazi ograničeni, a svaki poremećaj u opskrbi robom brzo dovodi do nestašice.

"Od prvog dana rata s Iranom, ljudi su se bojali i počeli su kupovati sve što su mogli pronaći na tržištu. Osnovne potrepštine su dostupne, ali počinju postajati rijetke", kaže Safia Hamuda, 61-godišnja Palestinka koja trenutačno živi u kampu za raseljene osobe.

Izrael "želi uništiti Iran i pretvoriti ga u devastiranu zemlju poput Gaze, nesposobnu da zadovolji svoje prehrambene i druge osnovne potrebe", kaže.

Prema Adnanu Abuu Hasni iz Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA), Palestinci se boje da će se pozornost preusmjeriti s njih i da će međunarodna zajednica "popustiti s pritiskom" na Izrael da dopusti humanitarnu pomoć u zemlju.

"Mislim da će svijet zaboraviti Gazu..." uzdiše Mohamed Al-Halu, 29-godišnji Palestinac koji živi u šatoru u školi u gradu Gazi. "I da nitko neće obraćati pažnju na našu patnju."