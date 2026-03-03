Obavijesti

News

Komentari 4
BEZ MILOSTI

Izraelski premijer: 'Nastavljamo još većom silom napadati Iran'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelski premijer: 'Nastavljamo još većom silom napadati Iran'
Foto: Nathan Howard

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u utorak da će Izrael nastaviti "snažno napadati Iran" te da će odgovoriti "još većom silom" protiv proiranskog pokreta Hezbolaha u Libanonu

Admiral

"Nastavljamo snažno napadati Iran. Naši piloti lete iznad Irana i Teherana, kao i Libanona. Hezbolah je napravio ogromnu pogrešku napadajući nas. Već smo snažno odgovorili i odgovorit ćemo još većom silom", rekao je šef izraelske vlade tijekom posjeta zračnoj bazi Palmachim u središnjem Izraelu.

Izraelska vojska objavila je da je pokrenula niz napada na infrastrukturu Teherana u utorak, četvrti dan rata koji sa Sjedinjenim Državama vodi protiv Islamske Republike.

"Zračne snage pokrenule su niz napada velikih razmjera na infrastrukturu koja pripada iranskom terorističkom režimu u Teheranu", navodi se u priopćenju vojske.

NAKON NAPADA Cijene plina skočile za 43 posto u danu, najviše od 2023. godine
Cijene plina skočile za 43 posto u danu, najviše od 2023. godine

Novinska agencija Tasnim izvijestila je da su "američki i izraelski borbeni zrakoplovi" pogodili središnji Teheran.

Izraelska vojska također je priopćila da je napala lokacije za proizvodnju balističkih projektila diljem Irana.

"Tijekom napada diljem Irana, izraelska vojska ciljala je industrijske lokacije koje iranski režim koristi za proizvodnju oružja, posebno balističkih projektila", navodi se u priopćenju.

Vojska je precizirala da je ciljala desetke lokacija u Isfahanu u središnjem Iranu, povezanih s mrežom balističkih raketa, a pogotovo lansere i skladišta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Razorena zgrada u kojoj se bira novi ajatolah. Trump: Iran želi razgovarati. Prekasno je za to'
IZ MINUTE U MINUTU

Razorena zgrada u kojoj se bira novi ajatolah. Trump: Iran želi razgovarati. Prekasno je za to'

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca
USKOK U AKCIJI

Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca

Nova akcija Uskoka provodi se u pet županija, doznajemo koja su dva direktora 'pala'. Navodna šteta HEP-u je preko milijun eura!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026