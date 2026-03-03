Izraelski premijer: 'Nastavljamo još većom silom napadati Iran'

"Nastavljamo snažno napadati Iran. Naši piloti lete iznad Irana i Teherana, kao i Libanona. Hezbolah je napravio ogromnu pogrešku napadajući nas. Već smo snažno odgovorili i odgovorit ćemo još većom silom", rekao je šef izraelske vlade tijekom posjeta zračnoj bazi Palmachim u središnjem Izraelu.

Izraelska vojska objavila je da je pokrenula niz napada na infrastrukturu Teherana u utorak, četvrti dan rata koji sa Sjedinjenim Državama vodi protiv Islamske Republike.

"Zračne snage pokrenule su niz napada velikih razmjera na infrastrukturu koja pripada iranskom terorističkom režimu u Teheranu", navodi se u priopćenju vojske.

Novinska agencija Tasnim izvijestila je da su "američki i izraelski borbeni zrakoplovi" pogodili središnji Teheran.

Izraelska vojska također je priopćila da je napala lokacije za proizvodnju balističkih projektila diljem Irana.

"Tijekom napada diljem Irana, izraelska vojska ciljala je industrijske lokacije koje iranski režim koristi za proizvodnju oružja, posebno balističkih projektila", navodi se u priopćenju.

Vojska je precizirala da je ciljala desetke lokacija u Isfahanu u središnjem Iranu, povezanih s mrežom balističkih raketa, a pogotovo lansere i skladišta.