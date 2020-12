WHO: Prema tablici najgorih regija po broju novozaraženih, Hrvatska zauzela prvih 6 mjesta

<p>Ponovo se ubrzava pandemija koronavirusa, koja je zarazila više od 65 milijuna ljudi i odnijela više od 1.5 milijuna života u svijetu. Kod nekoliko zemalja trenutno se definiraju planovi masovnog cijepljenja protiv zloćudnog virusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Korona je do danas odnijela najmanje 1.507.480 života od više od 65.202.960 zaraženih, prema podacima agencije France Presse. </p><p>Ovog tjedna prosječno je svakog dana bilo prijavljeno 601.700 novih slučajeva ili 4 posto više nego prethodnog tjedna.</p><p>Podsjetimo, u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 3955 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 24.190. Među njima je 2427 pacijenata na bolničkom liječenju, od čega su na respiratoru 262 pacijenta. Preminulo je 68 ljudi.</p><h2>Capak: Drugi smo najgori po incidenciji u Europskoj uniji</h2><p>Na presici Nacionalnog stožera šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak </strong>kazao je da smo po incidenciji sada drugi najgori u Europi.</p><p>- Ove brojke nas stavljaju da nam je incidencija 1113.9 u 14 dana", rekao je Capak. "Mi smo trenutno na 26. mjestu po incidenciji, lošiji od nas je Luksemburg - rekao je Capak.</p><p>- Po mortalitetu smo na 14. mjestu zemalja EU, u sredini - dodao je. </p><p>Na dnu smo i po udjelu pozitivnih u ukupno testiranima. </p><p>- Što se tiče trenutnog udjela pozitivnih u ukupnom broju testiranih, tu imamo udio 35.6. Viši udio u EU imaju samo Bugarska i Poljska - rekao je Capak.</p><h2>Šest hrvatskih županija među šest najgorih županija u europskoj regiji</h2><p>WHO na svojim stranicama objavljuje interaktivnu kartu na kojoj se može vidjeti incidencija, odnosno broj novih slučajeva na 100.000 stanovnika u razdoblju od 7 ili 14 dana, i to prema županijama (subnacionalnim regijama) u Europi i većem dijelu Azije.</p><p>Kako se vidi na njihovoj karti i podacima, prvih šest mjesta među najgorim regijama po sedmodnevnoj incidenciji zauzima šest hrvatskih županija. To su Varaždinska (1149/100.000), Međimurska (1148/100.000), Krapinsko-zagorska (833/100.000), Ličko-senjska (801/100.000), Koprivničko-križevačka (756/100.000) i Karlovačka (742/100.000).</p><p>Kada gledamo prema 14-dnevnoj incidenciji, tada se na prvih pet mjesta najgorih županija nalazi pet hrvatskih županija: Međimurska (2209/100.000), Varaždinska (2176/100.000), Krapinsko-zagorska (1576/100.000), Ličko-senjska (1541/100.000) i Koprivničko-križevačka (1476/100.000).</p>