Witkoff i Kushner danas u Moskvi: Sastat će se s Putinom
Foto: Kristina Kormilitsyna/REUTERS

Glasnogovornik Kremlja rekao je novinarima da će se susret Witkoffa s Putinom dogoditi u drugoj polovici utorka. Odbio je govoriti o crvenim linijama Rusije

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner u utorak će se u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na razgovorima o kraju najkrvavijeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata, prenosi Reuters. Trump od povratka u Bijelu kuću ponavlja da želi kraj rata u Ukrajini, no njegovi dosadašnji napori, uključujući sastanak s Putinom na Aljasci, dosad nisu urodili plodom. Prošli tjedan procurio je američki nacrt mirovnog plana od 28 točaka za koji ukrajinski i europski dužnosnici smatraju da previše popušta Moskvi. Rusija traži odustajanje Ukrajine od članstva u NATO-u, zadržavanje ruske kontrole nad petinom ukrajinskog teritorija te ograničenja za ukrajinsku vojsku. 

Europske države dale su svoj protuprijedlog za mir na razgovorima u Ženevi, a SAD i Ukrajina objavile da su stvorile „ažuriran i prerađen mirovni okvir” za kraj rata. 

Glasnogovornik Kremlja rekao je novinarima da će se susret Witkoffa s Putinom dogoditi u drugoj polovici utorka. Odbio je govoriti o crvenim linijama Rusije, kazavši da 'megafon diplomacija' ne pomaže procesu. 

Bijela kuća je objavila da se Witkoffu u ruskoj prijestolnici pridružuje Kushner, prenosi Reuters. 

Putin ponavlja da je spreman na mirovne pregovore, no i da će Rusija nastaviti vojno napredovanje ako Ukrajina odbije sporazum. Rusija trenutačno okupira više od 19 posto ukrajinskog teritorija, jedan posto više nego prije dvije godine. 

Prema ukrajinskim izvorima, Rusija je 2025. napredovala najbrže od 2022. godine. Ruski vojni zapovjednici u ponedjeljak su pak javili Putinu da su osvojeni strateški važni gradovi Pokrovsk i Vovčansk, prenosi Reuters. 

