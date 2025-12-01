Obavijesti

Njemački kancelar: 'Europljani će se usprotiviti nametnutom miru Ukrajini, ništa iza leđa...'

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Njemački kancelar Merz snažno poručuje: Nikakva odluka bez nas i Ukrajinaca. Zelenski se suočava s korupcijskim skandalom...

Europljani će se usprotiviti "nametnutom miru" Ukrajini, potvrdio je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz uoči planiranog razgovora između američkog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Mi slijedimo jasnu liniju - nema nikakve odluke o Ukrajini i Europi bez Ukrajinaca i bez Europljana, nikakav mir se ne može nametnuti iza leđa Ukrajini, nikakvo slabljenje niti podjela Europske unije i NATO-a", rekao je njemački čelnik nakon telefonskog razgovora sa svojim ukrajinskim, francuskim, britanskim i poljskim kolegama.

Ovaj multilateralni sastanak održan je dok je Merz u Berlinu bio domaćin poljskome premijeru Donaldu Tusku, a francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu je ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. Dvojica dužnosnika prethodno su razgovarala s američkim izaslanikom Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim, objavila je Elizejska palača.

'AKO NE ŽELIMO OPET RAT' Kallas: 'Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu'
Kallas: 'Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu'

"U Ukrajini je u pitanju i jedinstvo Europe", istaknuo je Merz, dodavši kako je na velikim europskim zemljama, među kojima su Poljska i Njemačka, "posebna odgovornost da zajamče kako ništa i nitko ne dijeli Europu".

Prema simultanom njemačkom prijevodu, Donald Tusk je istaknuo da su Europljani "jednoglasni" kada je riječ o ovoj pitanju i da su "u potpunosti predani nastavku pune potpore Ukrajini u njezinoj obrani u ratu protiv Rusije".

RAZGOVORI O MIRU Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'
Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'

Ova intenzivna diplomatska aktivnost uslijedila je u trenutku kada su ruske snage u studenome na ukrajinskoj liniji bojišnice postigle svoj najveći napredak u zadnjih godinu dana, prema analizi AFP-ovih podataka koju je omogućio Institut za proučavanje rata (ISW).

I Volodimir Zelenskij, utjelovljenje ukrajinskog otpora ruskoj invaziji već gotovo četiri godine, mora se suočiti s velikim korupcijskim skandalom u svojoj zemlji u koji je upletena i vlada, zbog čega je ostavku bio primoran  podnijeti moćni šef predsjedničkog kabineta, Andrej Jermak.

