Rusija je lansirala Orešnik na ukrajinsku Kijevsku oblast 24. svibnja kako bi promatrala rezultate za buduća lansiranja, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

- Otkrit ću veliku vojnu državnu tajnu. Jednostavno smo pogodili tamo gdje je bilo zgodno promatrati rezultate - rekao je Putin na konferenciji za novinare, prenosi AP.

Holy moly, this is the most amazing footage of the Oreshnik I’ve ever seen! Imagine if those were nuclear warheads 😳



NATO has no defense capability that can stop them! pic.twitter.com/s5NvJo3YnX — Gabriel (@GabeZZOZZ) May 23, 2026

"Nismo imali niti jednu borbenu upotrebu projektila Orešnik u pravom smislu te riječi na ukrajinskom teritoriju", dodao je.

Foto: Valentyn Ogirenko

Rusija je rasporedila projektil Orešnik protiv Ukrajine u tri poznata slučaja. Rusija je prvi put upotrijebila ovaj projektil u studenom 2024. godine, pogodivši Dnipro. Drugo lansiranje uslijedilo je početkom siječnja, kada je projektil bombardirao Lavovsku oblast.

Putin:



The "Oreshnik" has not yet been used in a combat role against Ukraine.



The last strike was carried out at a location where the results could be easily observed. pic.twitter.com/JlUhFfQRfx — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

- Naše su bespilotne letjelice uletjele u ambar koji su pogodili i jednostavno promatrale kako su postavljeni blokovi koji se šire. Sve su izračunale u milimetar - ustvrdio je Putin.

- To je bilo važno za donošenje odluke o budućnosti, o punom formatu upotrebe Orešnika na određenim ciljevima, uključujući i one u naseljenim područjima - dodao je.

Namjerno ciljanje civila ili civilnih objekata, uključujući ambare i stambena područja koja se ne koriste u vojne svrhe, predstavlja ratni zločin prema Ženevskim konvencijama i međunarodnom humanitarnom pravu.

Rusija redovito napada civilnu infrastrukturu u gradovima diljem Ukrajine dok nastavlja voditi svoj rat.

Prekid rata

Nakon što je Volodimir Zelenski poslao otvoreno pismo kremaljskom rivalu, Putin je odgovorio da je spreman postići dogovor.

- Bez sumnje, spremni smo i voljni postići sporazum s Ukrajinom mirnim putem i to na temelju onoga o čemu smo razgovarali na sastanku s predsjednikom Trumpom u Anchorageu. Na tom sastanku Rusiji su postavljena određena pitanja kako bismo se mogli dogovoriti o određenim kompromisima - izjavio je.

- Rusija pristaje na kompromise o kojima se razgovaralo u Anchorageu. Potrebno je da i Ukrajina pristane na njih. Tada će se sukob riješiti prirodno i brzo - rekao je Putin.