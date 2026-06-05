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'SPREMNI SMO ZA KRAJ RATA'

Zelenski je pozvao Putina na sastanak, stigao je i odgovor!

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski je pozvao Putina na sastanak, stigao je i odgovor!
Foto: Dmitri Lovetsky

Rusija pristaje na kompromise o kojima se razgovaralo u Anchorageu. Potrebno je da i Ukrajina pristane na njih. Tada će se sukob riješiti prirodno i brzo, rekao je Putin

Rusija je lansirala Orešnik na ukrajinsku Kijevsku oblast 24. svibnja kako bi promatrala rezultate za buduća lansiranja, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

 - Otkrit ću veliku vojnu državnu tajnu. Jednostavno smo pogodili tamo gdje je bilo zgodno promatrati rezultate - rekao je Putin na konferenciji za novinare, prenosi AP.

"Nismo imali niti jednu borbenu upotrebu projektila Orešnik u pravom smislu te riječi na ukrajinskom teritoriju", dodao je.

Components of an 'Oreshnik' intermediate-range ballistic missile are displayed in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Rusija je rasporedila projektil Orešnik protiv Ukrajine u tri poznata slučaja. Rusija je prvi put upotrijebila ovaj projektil u studenom 2024. godine, pogodivši Dnipro. Drugo lansiranje uslijedilo je početkom siječnja, kada je projektil bombardirao Lavovsku oblast.

 - Naše su bespilotne letjelice uletjele u ambar koji su pogodili i jednostavno promatrale kako su postavljeni blokovi koji se šire. Sve su izračunale u milimetar - ustvrdio je Putin.

 - To je bilo važno za donošenje odluke o budućnosti, o punom formatu upotrebe Orešnika na određenim ciljevima, uključujući i one u naseljenim područjima - dodao je.

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Namjerno ciljanje civila ili civilnih objekata, uključujući ambare i stambena područja koja se ne koriste u vojne svrhe, predstavlja ratni zločin prema Ženevskim konvencijama i međunarodnom humanitarnom pravu.

Rusija redovito napada civilnu infrastrukturu u gradovima diljem Ukrajine dok nastavlja voditi svoj rat.

Prekid rata

Nakon što je Volodimir Zelenski poslao otvoreno pismo kremaljskom rivalu, Putin je odgovorio da je spreman postići dogovor.

 - Bez sumnje, spremni smo i voljni postići sporazum s Ukrajinom mirnim putem i to na temelju onoga o čemu smo razgovarali na sastanku s predsjednikom Trumpom u Anchorageu. Na tom sastanku Rusiji su postavljena određena pitanja kako bismo se mogli dogovoriti o određenim kompromisima - izjavio je.

 - Rusija pristaje na kompromise o kojima se razgovaralo u Anchorageu. Potrebno je da i Ukrajina pristane na njih. Tada će se sukob riješiti prirodno i brzo - rekao je Putin.

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