Obavijesti

News

Komentari 1
DIPLOMATSKI DEBAKL?

'Witkoff potpuno krivo shvatio Putina, ne zna o čemu priča, evo što je točno tražila Moskva...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
'Witkoff potpuno krivo shvatio Putina, ne zna o čemu priča, evo što je točno tražila Moskva...'
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS

Bild navodi kako Rusi nisu odustali od svojih zahtjeva za potpunom kontrolom nad Krimom te Donjeckom, Zaporiškom, Luhanskom i Hersonskom oblašću prije bilo kakvog prekida vatre

Steve Witkoff, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovaj se tjedan sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njemački Bild piše kako je tijekom tog sastanka Witkoff potpuno krivo shvatio ruske uvjete za prekid vatre u Ukrajini. 

- Witkoff ne zna o čemu priča - naveo je Bild citirajući anonimnog ukrajinskog dužnosnika. Putin je naime, govorio o 'mirnom povlačenju'  iz Hersonske i Zaporiške oblasti. Rusija zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz tih oblasti, ali Witkoff je mislio da je prijedlog bio da se ruske snage odatle povuku. Također Bild navodi kako Rusi nisu odustali od svojih zahtjeva za potpunom kontrolom nad Krimom te Donjeckom, Zaporiškom, Luhanskom i Hersonskom oblašću prije bilo kakvog prekida vatre.

TRUMPOV ČOVJEK ZA UKRAJINU Witkoff i Putin se ponovno sastali u Moskvi: 'Mislim da ćemo postići dogovor brzo...'
Witkoff i Putin se ponovno sastali u Moskvi: 'Mislim da ćemo postići dogovor brzo...'

Prema izvješću, u četvrtak navečer održan je konferencijski poziv između predstavnika američke vlade – uključujući posebnog izaslanika Witkoffa, državnog tajnika Marca Rubija i potpredsjednika JD Vancea – i europskih partnera. Kako je Bild saznao, američka strana doživljena je kao kaotična i nejedinstvena. To je prvenstveno bilo zbog Witkoffa, čije su primjedbe o njegovu razgovoru s Putinom u Kremlju u srijedu doživljene kao zbunjujuće. On sam se Europljanima činio preopterećenim i nekompetentnim kada su raspravljali o teritorijalnim pitanjima u Ukrajini.

Sve se to događa uočio sastanka Vladimira Putina i Donalda Trumpa koji bi se 15. kolovoza trebao održati na Aljasci. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Američki, ukrajinski i dužnosnici Europske unije sastaju se uoči važnog sastanka Trump-Putin
RAZGOVORI O MIRU

Američki, ukrajinski i dužnosnici Europske unije sastaju se uoči važnog sastanka Trump-Putin

Starmer i Zelenski razgovarali su o Trumpovim prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini prije sastanka Trumpa i Putina 15. kolovoza na Aljasci
Zelenski Trumpu i Putinu: Nema razmjene teritorija. Sve manje Ukrajinaca se želi boriti
KRIZA U UKRAJINI

Zelenski Trumpu i Putinu: Nema razmjene teritorija. Sve manje Ukrajinaca se želi boriti

Trenutačno 69 posto Ukrajinaca podržava diplomatsko rješenje rata i pregovore iako bi to sigurno značilo gubitak teritorija što je na početku invazije bilo nezamislivo.
Ukrajina naredila evakuaciju civila na istoku zemlje
RUSI NAPREDUJU

Ukrajina naredila evakuaciju civila na istoku zemlje

Počinjemo s obveznom evakuacijom obitelji s djecom", objavio je na Telegramu Vadim Filaškin, guverner Donjecke regije, gdje se odvija većina borbi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025