'Witkoff potpuno krivo shvatio Putina, ne zna o čemu priča, evo što je točno tražila Moskva...'

Steve Witkoff, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovaj se tjedan sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njemački Bild piše kako je tijekom tog sastanka Witkoff potpuno krivo shvatio ruske uvjete za prekid vatre u Ukrajini.

- Witkoff ne zna o čemu priča - naveo je Bild citirajući anonimnog ukrajinskog dužnosnika. Putin je naime, govorio o 'mirnom povlačenju' iz Hersonske i Zaporiške oblasti. Rusija zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz tih oblasti, ali Witkoff je mislio da je prijedlog bio da se ruske snage odatle povuku. Također Bild navodi kako Rusi nisu odustali od svojih zahtjeva za potpunom kontrolom nad Krimom te Donjeckom, Zaporiškom, Luhanskom i Hersonskom oblašću prije bilo kakvog prekida vatre.

Prema izvješću, u četvrtak navečer održan je konferencijski poziv između predstavnika američke vlade – uključujući posebnog izaslanika Witkoffa, državnog tajnika Marca Rubija i potpredsjednika JD Vancea – i europskih partnera. Kako je Bild saznao, američka strana doživljena je kao kaotična i nejedinstvena. To je prvenstveno bilo zbog Witkoffa, čije su primjedbe o njegovu razgovoru s Putinom u Kremlju u srijedu doživljene kao zbunjujuće. On sam se Europljanima činio preopterećenim i nekompetentnim kada su raspravljali o teritorijalnim pitanjima u Ukrajini.

Sve se to događa uočio sastanka Vladimira Putina i Donalda Trumpa koji bi se 15. kolovoza trebao održati na Aljasci.