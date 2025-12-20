Obavijesti

'VRIJEDI SE BORITI'

Zelenski: 'Samo Trump može natjerati Rusiju da zaustavi rat'

Piše HINA,
Foto: Thomas Peter

Ukrajinski predsjednik poručuje da Europa ne bi trebala tražiti alternative SAD-u u mirovnim pregovorima s Rusijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ocijenio je u subotu da samo Sjedinjene Države mogu uvjeriti Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, u trenutku kada su izaslanici Kijeva i Moskve u Miamiju na novom krugu pregovora.

"Mislim da Sjedinjene Države i predsjednik Trump imaju tu snagu. I mislim da ne bismo trebali tražiti alternative Sjedinjenim Državama. Svaki drugi izbor izaziva sumnje" u pogledu mogućnosti da se postigne mir, rekao je Zelenskij, odgovarajući na pitanje novinara.

Ukrajina i njezini europski saveznici trebali bi nastaviti podržavati aktualne mirovne pregovore sa Rusijom koje predvodi SAD, rekao je.

Zelenskij je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je sugerirao da će se Europa morati ponovno uključiti u izravne pregovore s Rusijom ako američki napori propadnu.

Dodao je da se za sadašnji format "vrijedi boriti", ali i napomenuo: "Ako ne uspije, svi ćemo razmisliti o drugim opcijama."

