Ukrajinski predsjednik poručuje da Europa ne bi trebala tražiti alternative SAD-u u mirovnim pregovorima s Rusijom
Zelenski: 'Samo Trump može natjerati Rusiju da zaustavi rat'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ocijenio je u subotu da samo Sjedinjene Države mogu uvjeriti Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, u trenutku kada su izaslanici Kijeva i Moskve u Miamiju na novom krugu pregovora.
"Mislim da Sjedinjene Države i predsjednik Trump imaju tu snagu. I mislim da ne bismo trebali tražiti alternative Sjedinjenim Državama. Svaki drugi izbor izaziva sumnje" u pogledu mogućnosti da se postigne mir, rekao je Zelenskij, odgovarajući na pitanje novinara.
Ukrajina i njezini europski saveznici trebali bi nastaviti podržavati aktualne mirovne pregovore sa Rusijom koje predvodi SAD, rekao je.
Zelenskij je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je sugerirao da će se Europa morati ponovno uključiti u izravne pregovore s Rusijom ako američki napori propadnu.
Dodao je da se za sadašnji format "vrijedi boriti", ali i napomenuo: "Ako ne uspije, svi ćemo razmisliti o drugim opcijama."
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+