KAKO DO MIRA

Ruski pregovarač stigao u SAD: 'Konstruktivni su bili razgovori'

Piše HINA.,
U razgovorima u Miamiju sudjeluje posebni izaslanik SAD-a Steve Witkoff, te Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Razgovori u Sjedinjenim Američkim Državama o mirnom rješenju sukoba Rusije i Ukrajine zasad su bili konstruktivni, prenijela je ruska državna novinska agencija TASS, prenoseći izjavu glavnog ruskog pregovarača Kirila Dmitrijeva.

Dmitrijev, savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, rekao je da su razgovori s američkom stranom započeli u subotu te da će se nastaviti u nedjelju, izvijestio je TASS.

„Rasprave su bile konstruktivne”, rekao je Dmitrijev novinarima, prenosi agencija.

Sastanak u Miamiju održava se nakon razgovora u Berlinu s ukrajinskim i europskim dužnosnicima koje su Witkoff i Kushner imali ranije ovog tjedna kako bi pokušali postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini.

