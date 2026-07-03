Obavijesti

News

Komentari 0
Alarm meteorologa

WMO upozorava: Stiže snažni El Niño, slijede ekstremni uvjeti...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
WMO upozorava: Stiže snažni El Niño, slijede ekstremni uvjeti...
Foto: Valentyn Ogirenko
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) upozorila je u petak da se El Niño već razvio te da će se u razdoblju od srpnja do rujna brzo intenzivirati u snažan klimatski događaj, što povećava vjerojatnost ekstremnih vremenskih prilika u više dijelova svijeta

Prema mjesečnom izvješću WMO-a o sezonskoj klimi, temperature površine mora u ekvatorijalnom Pacifiku već pokazuju jasno odstupanje od prosjeka, a modeli vodećih klimatskih centara upućuju na daljnje i brzo zagrijavanje oceana. Agencija navodi da postoji visoka podudarnost prognoza, što povećava pouzdanost projekcija. El Niño je prirodni klimatski fenomen koji nastaje zagrijavanjem središnjeg i istočnog dijela ekvatorijalnog Pacifika te utječe na promjene u obrascima vjetra, tlaka i oborina na globalnoj razini. Javlja se u prosjeku svakih dvije do sedam godina i obično traje od devet do 12 mjeseci.

WMO klasificira događaje El Niña kao slabe, umjerene, jake i vrlo jake, a aktualna prognoza upućuje na razvoj u kategoriju jakog događaja, treću od četiri razine.

"Uvjeti El Niña već su prisutni i očekuje se njihovo brzo jačanje, što povećava rizik od suša, obilnih oborina i toplinskih valova na kopnu te morskih toplinskih valova“, izjavila je glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo.

'TIHI UBOJICA' WHO: Europa mora bolje štititi građane od ekstremnih vrućina
WHO: Europa mora bolje štititi građane od ekstremnih vrućina

Organizacija upozorava da će se učinci postupno širiti na više regija tijekom jeseni na sjevernoj hemisferi, dok se vrhunac obično bilježi između studenoga i veljače.

Prema prognozama, veći dio kopnenih područja između 60. stupnja južne i 60. stupnja sjeverne zemljopisne širine mogao bi bilježiti natprosječne temperature. Istodobno se očekuju  izrazit kontrast u oborinama - povećana količina kiše u dijelovima jugozapada Sjedinjenih Američkih Država te smanjene oborine nad indijskim potkontinentom i velikim dijelom Australije.

WMO ističe da nema dokaza da klimatske promjene povećavaju učestalost El Niña, ali da zagrijavanje oceana i atmosfere može pojačati njegove učinke, osobito u obliku ekstremnih vremenskih pojava.

EL NINO PRED VRATIMA Ekstremne temperature u EU-u: Vrućine postaju norma, drugi najtopliji svibanj u povijesti...
Ekstremne temperature u EU-u: Vrućine postaju norma, drugi najtopliji svibanj u povijesti...

Organizacija također upozorava da El Niño može poticati razvoj uragana u središnjem i istočnom Pacifiku, dok istodobno smanjuje njihovu aktivnost u Atlantskom oceanu.

WMO pojačava sustave ranog upozorenja kako bi države mogle pravovremeno reagirati i ublažiti posljedice po poljoprivredu, zdravlje i infrastrukturu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje
U SUDARU I FRKA PETEŠIĆ

FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju na Savskoj cesti gdje su ovih dana postavili žute barijere. Osim Plenkovića, u autu je bio i Zvonimir Frka Petešić
Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...
PROJEKT FRANC

Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...

Devet zgrada sa stanovima i poslovnim prostorima je pred dovršetkom na zemljištu bivšeg Kamenskog u Zagrebu. Cijena kvadrata je zbog opreme i lokacije i 10.000 eura. Jelavić je preuzeo manjinski udjel u tvrtki vlasnici
Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'
POTRES U VENEZUELI

Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'

Pretpostavlja se da mu je život spasila mala betonska zaštitarska kućica u kojoj se nalazio u trenutku potresa. Konstrukcija je tijekom urušavanja stvorila zaštitni prostor koji ga je sačuvao od oko 140 tona betona

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026