WMO upozorava: Stiže snažni El Niño, slijede ekstremni uvjeti...

Prema mjesečnom izvješću WMO-a o sezonskoj klimi, temperature površine mora u ekvatorijalnom Pacifiku već pokazuju jasno odstupanje od prosjeka, a modeli vodećih klimatskih centara upućuju na daljnje i brzo zagrijavanje oceana. Agencija navodi da postoji visoka podudarnost prognoza, što povećava pouzdanost projekcija. El Niño je prirodni klimatski fenomen koji nastaje zagrijavanjem središnjeg i istočnog dijela ekvatorijalnog Pacifika te utječe na promjene u obrascima vjetra, tlaka i oborina na globalnoj razini. Javlja se u prosjeku svakih dvije do sedam godina i obično traje od devet do 12 mjeseci.

WMO klasificira događaje El Niña kao slabe, umjerene, jake i vrlo jake, a aktualna prognoza upućuje na razvoj u kategoriju jakog događaja, treću od četiri razine.

"Uvjeti El Niña već su prisutni i očekuje se njihovo brzo jačanje, što povećava rizik od suša, obilnih oborina i toplinskih valova na kopnu te morskih toplinskih valova“, izjavila je glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo.

Organizacija upozorava da će se učinci postupno širiti na više regija tijekom jeseni na sjevernoj hemisferi, dok se vrhunac obično bilježi između studenoga i veljače.

Prema prognozama, veći dio kopnenih područja između 60. stupnja južne i 60. stupnja sjeverne zemljopisne širine mogao bi bilježiti natprosječne temperature. Istodobno se očekuju izrazit kontrast u oborinama - povećana količina kiše u dijelovima jugozapada Sjedinjenih Američkih Država te smanjene oborine nad indijskim potkontinentom i velikim dijelom Australije.

WMO ističe da nema dokaza da klimatske promjene povećavaju učestalost El Niña, ali da zagrijavanje oceana i atmosfere može pojačati njegove učinke, osobito u obliku ekstremnih vremenskih pojava.

Organizacija također upozorava da El Niño može poticati razvoj uragana u središnjem i istočnom Pacifiku, dok istodobno smanjuje njihovu aktivnost u Atlantskom oceanu.

WMO pojačava sustave ranog upozorenja kako bi države mogle pravovremeno reagirati i ublažiti posljedice po poljoprivredu, zdravlje i infrastrukturu.