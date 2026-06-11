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'TIHI UBOJICA'

WHO: Europa mora bolje štititi građane od ekstremnih vrućina

Piše HINA,
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WHO: Europa mora bolje štititi građane od ekstremnih vrućina
Foto: vincenzo livieri

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se Europa zagrijava brže od drugih regija te da su toplinski valovi već odnijeli više od 200.000 života u posljednje četiri godine.

Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih vrućina dok se klimatska kriza ubrzava, upozorila je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Iz WHO-a dodali su da se kontinent zagrijava brže od bilo koje druge regije. Regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Kluge rekao je da je više od 200 000 ljudi diljem regije umrlo od uzroka povezanih s vrućinom u posljednje četiri godine. Opisao je vrućinu kao tihog ubojicu kojeg je moguće spriječiti ako Europa iskoristi mehanizme koje već ima. Kluge je predstavio ažurirane smjernice o mjerama zaštite od vrućine na njemačkom danu akcije protiv vrućine u Berlinu, zajedno s njemačkim ministrom okoliša Carstenom Schneiderom i berlinskom senatoricom za zdravstvo Inom Czyborra, s naglaskom na zaštitu starijih i drugih ranjivih skupina.

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Schneider je rekao da se klimatske promjene već osjećaju diljem svijeta te je zaštitu od vrućine okvirno opisao kao društveno pitanje, napomenuvši da se ljudi u gusto izgrađenim urbanim područjima i pregrijanom stanovanju često muče zaštititi od ekstremnih temperatura.

Rekao je da bi smanjenje emisija plinova i širenje zelenih gradskih površina poput stabala, parkova, rijeka, šuma i močvara moglo pomoći u ublažavanju posljedica vrućine.

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Klimatski i zdravstveni stručnjaci upozoravaju da rastuće globalne temperature uzrokuju sve češće, intenzivnije i dulje toplinske valove, pri čemu su stariji ljudi i oni s postojećim zdravstvenim stanjima posebno izloženi riziku.

WHO tvrdi da ekstremna vrućina svake godine uzrokuje sve više slučajeva bolesti i preuranjenih smrtnih slučajeva, uz gospodarske gubitke koji iznose milijarde dolara.

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