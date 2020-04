Wuhan slavi, karanteni je kraj! Ali sad počinju pravi problemi

Jedanaest tjedana nakon što je bio epicentar zaraze korona virusa kineski grad Wuhan ponovno je - otvoren! Lokalne vlasti proslavile su to sa stilom, svjetlosnim spektaklom na zgradama i mostovima uz prikaz medicinskih djelatnika kao heroja koji su pomogli da se epidemija okonča. Od početka ožujka u Kini je svega 1600 novih slučajeva zaraze. Do tog datuma, u mjesec i pol - 80.000.

POGLEDAJTE VIDEO:

Li Xiaoli zadnjih dana uređuje prodavaonicu automobila u Wuhanu čija je vlasnica, brinući se da ima dovoljno dezinficijensa i zaštitne opreme za dugoočekivano ponovno otvaranje.

Rodni grad te 49-godišnjakinje u srijedu je napokon počeo ukidati karantenu koja je na više od dva mjeseca zatočila milijune ljudi nakon što je to industrijsko središte postalo epicentar globalne pandemije novog korona virusa. Građanima će biti dopušteno da napuste grad cestovnim, željezničkim ili zračnim putem, a svoja vrata ponovno će otvoriti veći broj neesencijalnih poduzeća, u prvim naznakama kakav bi život mogao biti nakon karantene.

No razgovori sa stanovnicima sugeriraju da to neće biti nimalo jednostavno. Mnogi se još nisu oporavili od ožiljaka koje je ostavila epidemija s obzirom na to da je u Wuhanu bilo zabilježeno 61 posto od ukupno 81.708 zaraženih u Kini, po službenim podacima. Neki zbrajaju troškove duge ekonomske neaktivnosti, dok se drugi i dalje boje zaraze, posebice od asimptomatskih pacijenata, i oklijevaju izići iz domova.

Nije također jasno što kineska vlada planira učiniti kako bi se život u gradu obnovio, kako će se obilježiti tu "veliku nesreću", kako je nazivaju građani, i hoće li se učiniti više kako bi gradske vlasti preuzele odgovornost za ozbiljne razmjere epidemije. Gradske vlasti Wuhana nisu odgovorile na upit za komentarom.

- Kad sam čula da se ukida karantena, nisam bila posebno sretna - rekla je Guo Jing, koja vodi telefonsku liniju za pomoć ženama suočenima s diskriminacijom na radnom mjestu.

- Zapravo sam bila jako uznemirena. Ima puno pitanja za koja nismo sigurni da će se moći riješiti: zaposlenost, hoće li pacijenti imati dugoročne posljedice, a kada je riječ o onima koji su umrli, kako ćemo ih se sjećati?

Virus prijeti izumiranjem nekih poduzeća

Posvuda se može naići na podsjetnike na to da je borba protiv virusa u Wuhanu daleko od završene. Visoke barijere okružuju mnoge stambene komplekse, s upozorenjima na ulaznim vratima kojima se od ljudi traži da pokažu zelene zdravstvene oznake na svojim mobitelima ili dokumente koji pokazuju da imaju opravdan razlog za izlazak. Malo što upućuje na to da će takva ograničenja uskoro biti ukinuta.

Premda su se trgovine i restorani počeli ponovno otvarati u velikom dijelu zemlje, u Wuhanu tisuće su i dalje zatvorene.

- Postoji velik pritisak, naravno - kazala je Li, dodajući da se smatra sretnom što je mogla nastaviti isplaćivati plaće tijekom karantene.

Više od 160 poduzeća koja se bave ugostiteljstvom i smještajem turista zatražilo je, u pismu objavljenom na internetu prošli tjedan, od vlade Wuhana da im omogući popuste za najam prostora, pomoć kod dobivanja zajmova i potporu za plaće radnicima, ističući da virus i njegove posljedice "prijete izumiranjem" više od 80.000 poduzeća u tom sektoru.

Samo otkazivanje tradicionalnih večera, koje se dogodilo nakon proglašenja karantene 23. siječnja, a uoči cijelotjedne proslave lunarne Nove godine, prouzročilo je gubitke od gotovo milijardu juana u samo jednom danu, navodi se u pismu.

Povjerenju potrošača trebat će puno vremena da se oporavi, ističu. S time se slažu mnogi u Wuhanu. Učitelj engleskog Kuang Li rekao je da je planirao ostati kod kuće i poslije srijede, dok mu ne kažu da se vrati na posao.

- Još se bojim virusa i osjećam da vani još nije sigurno - rekao je.

Trauma tek počinje

Mentalni danak i društvena stigmatiziranost s kojima se susreću pacijenti koji su se oporavili od korona virusa i stanovnici Wuhana također će još neko vrijeme biti problem. Mnogi ljudi s kojima je Reuters razgovarao na ulicama Wuhana u zadnjih tjedan dana plakali su pričajući o svojem iskustvu.

Nosili su se s karantenom na različite načine, neki posvetivši se hobijima kao što je kuhanje, drugi svakodnevnim skupnim molitvama putem interneta. Često su osjećali paniku, strah i bespomoćnost.

Du Mingjun, koja je pokrenula 24-satnu telefonsku liniju za psihološku pomoć na početku karantene, rekla je da je primila oko 2300 poziva, neke od medicinskih djelatnika, ali većinu od običnih građana koji su bili u karanteni ili su se pokušavali prilagoditi. Liniju neće ugasiti još neko vrijeme.

- Čak i ako se epidemija možda privodi kraju, za neke skupine ljudi trauma bi mogla tek početi - kazala je.