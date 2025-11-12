Xi i španjolski kralj Filip jačaju odnose: Madrid traži kineska ulaganja i veći globalni utjecaj

Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je u srijedu španjolskom kralju Filipu VI. da drugo najveće svjetsko gospodarstvo želi surađivati ​​s Madridom kako bi ojačalo globalni utjecaj obje nacije.

Filip je prvi španjolski monarh u 18 godina koji je posjetio Kinu, dok Madrid nastoji potaknuti kineska ulaganja i proširiti svoj diplomatski utjecaj u azijsko-pacifičkoj regiji.

Kina, sa svoje strane, nastoji prevladati trgovinske napetosti s EU blokom oko svoje snažno subvencionirane industrije električnih vozila, dok carine američkog predsjednika Donalda Trumpa opterećuju izvoz.

Kina je prošli tjedan predložila nastavak investicijskih pregovora koji su zamrznuti od 2021. godine.

"Svijetu je potrebno više konstruktivnih snaga posvećenih miru i razvoju", rekao je Xi Filipu tijekom sastanka u Pekingu, ukazujući na promjene i nestabilnost u međunarodnoj situaciji.

Dodao je kako je Kina spremna raditi "ruku pod ruku" sa Španjolskom na izgradnji sveobuhvatnog strateškog partnerstva, rekavši da bi takvi odnosi bili strateški stabilniji, dinamičniji i globalno utjecajniji.

Foto: Maxim Shemetov

Državna televizija CCTV izvijestila je da su Xi i Filip nakon razgovora prisustvovali ceremoniji potpisivanja dokumenata, no detalji nisu objavljeni.

Madrid je pojačao gospodarsku suradnju s Pekingom nakon odluke Europske unije da uvede carine na električna vozila proizvedena u Kini.

Premijer Pedro Sanchez dvaput je posjetio Kinu kako bi promovirao Španjolsku kao investicijsko odredište, posebno u automobilskoj industriji, zelenim tehnologijama i drugim industrijama u nastajanju.

No, kao najveći europski izvoznik svinjskih proizvoda, Španjolska se našla u središtu napetosti između Kine i Europske komisije, koja upravlja trgovinskom politikom bloka, jer svinjski proizvodi sada podliježu protumjerama i carinama do 62,4 posto.

Kao glavni dobavljač svinjetine Kini, Španjolska joj svake godine prodaje meso i nusproizvode u vrijednosti od oko 1,2 milijarde dolara, što doprinosi otprilike petini uvoza.

Kralj Filip nudi Madridu drugi put - onaj suptilne diplomacije koji može provoditi, prenoseći poruke koje ne moraju biti vezane uz izabranu vladu kada su odnosi napeti ili politički osjetljivi.

Foto: Maxim Shemetov

"Prijateljstvo između Španjolske i Kine nedvojbeno ima korist za oba naroda i odgovara dvjema državama s bogatom prošlošću i međunarodnim utjecajem", rekao je Filip svom domaćinu, dodavši kako je izgrađen odnos povjerenja.

U travnju su Sjedinjene Države usporedile odluku Španjolske o uspostavljanju bližih trgovinskih veza s Kinom s "rezanjem vlastitog grla", dok Europska unija u cjelini i dalje izražava zabrinutost zbog trgovinskih neravnoteža i kineskih odnosa s Rusijom.