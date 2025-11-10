Obavijesti

DIPLOMATSKI SPOR

Diplomat Kine prijeti japanskoj premijerki: 'Sasjeći ćemo taj prljavi vrat koji nas je napao!'

Glavni tajnik japanskog kabineta Minoru Kihara je u ponedjeljak rekao da je Xue iznio "višestruke neprimjerene izjave" te da je Japan u više navrata zatražio od Pekinga da poduzme primjerene korake

Japan je u ponedjeljak prigovorio Kini zbog "krajnje neprimjerenih" komentara jednog od njenih diplomata o premijerki Sanae Takaichi nakon što je kazala da bi Tokio mogao vojno djelovati ako Peking napadne Tajvan.

Kineski generalni konzul u Osaki Xue Jian je u subotu rekao da "nemamo izbora doli sasjeći taj prljav vrat koji nas je napao bez oklijevanja. Jeste li spremni?". Njegova objava na društvenoj platformi X je sadržavala članak u novinama Asahi o izjavama Takaichi.

Američki veleposlanik u Japanu George Glass se također uključio u raspravu na X-u, kazavši da komentar generalnog konzula prijeti Takaichi i japanskom narodu. "Maska pada, ponovo", objavio je.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian je na redovnoj tiskovnoj konferenciji u ponedjeljak kazao da je objava generalnog konzula predstavljala odgovor na "bespravne i opasne" tvrdnje Takaichi o Tajvanu, pozivajući Tokio da "dobro promisli o svojim povijesnim odgovornostima".

'Prijetnja za opstanak Japan'

Takaichi, tvrdolinijska konzervativka, parlamentu je u petak rekla da bi se napad na Tajvan, koji Kina svojata, mogao smatrati "situacijom koja prijeti opstanku Japana", što je pravni termin uveden 2015. koji omogućuje japanskim premijerima da raspoređuju vojsku u slučajevima da zemlja nije izravno napadnuta.

Japanski premijeri su dosad izbjegavali spominjati Tajvan u javnim raspravama o situacijama koje bi mogle dovesti do vojnog odgovora. Do diplomatskog spora je došlo manje od mjesec dana otkako je Takaichi postala prva japanska premijerka i manje od dva tjedna nakon što je razljutila Peking objavljivanjem fotografije sa sastanka s tajvanskim predstavnikom na regionalnom samitu u Seulu početkom studenog.

Tamo se sastala i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, pri čemu su oboje pristali graditi konstruktivne i stabilne veze. Jedna od njenih prvih odluka je bila ubrzati jačanje obrane s ciljem odvraćanja vojnih ambicija Pekinga u istočnoj Aziji. Takaichi je u ponedjeljak rekla da su njene izjave bile "hipotetske" te da će se ubuduće suzdržati od sličnih komentara u parlamentu.

