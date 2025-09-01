Xi Jinping otkrio svoju viziju novog svjetskog poretka: 'Došli smo do novog raskrižja...'

Kineski predsjednik Xi Jinping u ponedjeljak je na samitu naglasio svoju viziju novog globalnog sigurnosnog i ekonomskog poretka koji stavlja naglasak na 'globalni Jug', što je izravni izazov Washingtonu.

"Moramo nastaviti zauzimati jasan stav protiv hegemonizma i politike moći te prakticirati istinski multilateralizam“, rekao je Xi, prikriveno kritizirajući carinsku politiku Sjedinjenih Država i predsjednika Donalda Trumpa.

„Globalno upravljanje došlo je do novog raskrižja“, dodao je, na samitu na kojem između ostalih sudjeluju lideri Rusije i Indije.

Xi ugošćuje više od 20 čelnika ne-zapadnih zemalja na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u kineskom lučkom gradu Tianjinu.

Radi se o kineskoj inicijativi koja je dobila novi zamah nazočnošću ruskog predsjednika Vladimira Putina i indijskog premijera Narendre Modija.

Na fotografiji koja je trebala prenijeti raspoloženje solidarnosti, Putin i Modi prikazani su kako se drže za ruke dok veselo hodaju prema Xiju prije otvaranja samita.

Foto: Alexander Kazakov

Trojica muškaraca stala su rame uz rame nasmiješeni.

„Teško je reći je li scena bila koreografirana ili improvizirana, ali to zapravo nije važno“, napisao je Eric Olander, glavni urednik agencije The China-Global South Project. On naglašava da slika svakako govori da američke carine "nisu uspjele natjerati Kinu, Indiju ili Rusiju na pokornost".

Nakon samita Modi je limuzinom ruskog predsjednika krenuo na njihov bilateralni sastanak na kojem mu se Putin na ruskom obratio kao "dragom premijeru, dragom prijatelju".

Kina i Indija su najveći kupci sirove nafte od Rusije, drugog najvećeg svjetskog izvoznika. Trump je uveo dodatne carine Indiji zbog kupnje, ali ne i Kini.

Xi nije iznio pojedinosti najavljene Inicijative za globalno upravljanje što je najnoviji u nizu političkih okvira Pekinga usmjerenih na promicanje kineskog vodstva i osporavanje međunarodnih organizacija kojima dominira SAD, a koje su nastale nakon Drugog svjetskog rata.

Foto: Alexander Kazakov

Putin, čija je zemlja uspostavila još bliže ekonomske i sigurnosne veze s Kinom otkad je započeo rat u Ukrajini, rekao je da je SCO oživio "pravi multilateralizam", s nacionalnim valutama koje se sve više koriste u međusobnim transakcijama.

„To pak postavlja političke i socioekonomske temelje za formiranje novog sustava stabilnosti i sigurnosti u Euroaziji“, rekao je Putin.

„Ovaj sigurnosni sustav, za razliku od eurocentričnih i euroatlantskih modela, istinski bi uzeo u obzir interese širokog spektra zemalja, bio bi istinski uravnotežen i ne bi dopuštao jednoj zemlji da osigura vlastitu sigurnost na štetu drugih.“

Peking je iskoristio samit kao priliku za poboljšanje odnosa s New Delhijem.

Modi, koji je prvi put u sedam godina posjetio Kinu, i Xi složili su se u nedjelju da su njihove zemlje razvojni partneri, a ne suparnici, te su razgovarali o načinima poboljšanja trgovine.

Xi će u srijedu predsjedati velikom vojnom paradom u Pekingu gdje se očekuje da će mu se pridružiti Putin i sjevernokorejski vođa Kim Jong Un.

Ta parada - u čast 80. godišnjice predaje Japana u Drugom svjetskom ratu - predstavit će najnoviju kinesku vojnu tehnologiju u demonstraciji sile za koju analitičari kažu da će imati za cilj zastrašiti i odvratiti potencijalne suparnike.