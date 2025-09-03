Xi, Putin i Kim Jong Un marširali na paradi, Trump se javio na svojoj mreži: 'Ovo je urota!'

Kineski predsjednik Xi Jinping ugostio je ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una na spektakularnoj vojnoj paradi koja se održala na Trgu Tiananmen u Pekingu.

Na njoj je obilježena 80. godišnjica pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.Xi Jinping, okružen Putinom i Kimom, odao je počast kineskim vojnicima koji su se borili protiv "japanskih osvajača".

Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump nije bio pozvan na paradu, ali je na svojoj mreži Truth Social prozvao Xija, Putina i Kima da "urotnički djeluju" protiv SAD-a.

Pritom se zapitao hoće li Xi obilježiti "golemu pomoć" koju je Amerika pružila Kini tijekom Drugog svjetskog rata.

- Veliko je pitanje hoće li predsjednik Xi uopće spomenuti golemu pomoć i ‘krv’ koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da osigura svoju SLOBODU od jednog vrlo neprijateljski nastrojenog stranog okupatora. Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj borbi za Pobjedu i Slavu. Nadam se da će njihova Hrabrost i Žrtva biti pravedno Počasno obilježeni i Zapamćeni! - napisao je Trump.

Trump se pritom obrušio i na Putina i Kima, optuživši ih da spletkare protiv njegove zemlje.

**„Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kimu Jong Unu dok kuju zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Neka predsjednik Xi i divan kineski narod imaju sjajan i trajan dan slavlja.“**

Na paradi je kako piše BBC uočena nova, dosad neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C.