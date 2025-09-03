Obavijesti

News

Komentari 7
STIGLE REAKCIJE

Xi, Putin i Kim Jong Un marširali na paradi, Trump se javio na svojoj mreži: 'Ovo je urota!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Xi, Putin i Kim Jong Un marširali na paradi, Trump se javio na svojoj mreži: 'Ovo je urota!'
Foto: Sergey Bobylev/REUTERS

Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump nije bio pozvan na paradu, ali je na svojoj mreži Truth Social prozvao Xija, Putina i Kima da "urotnički djeluju" protiv SAD-a

Kineski predsjednik Xi Jinping ugostio je ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una na spektakularnoj vojnoj paradi koja se održala na Trgu Tiananmen u Pekingu.

Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing
22
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Na njoj je obilježena 80. godišnjica pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.Xi Jinping, okružen Putinom i Kimom, odao je počast kineskim vojnicima koji su se borili protiv "japanskih osvajača".

Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump nije bio pozvan na paradu, ali je na svojoj mreži Truth Social prozvao Xija, Putina i Kima da "urotnički djeluju" protiv SAD-a.

Pritom se zapitao hoće li Xi obilježiti "golemu pomoć" koju je Amerika pružila Kini tijekom Drugog svjetskog rata.

- Veliko je pitanje hoće li predsjednik Xi uopće spomenuti golemu pomoć i ‘krv’ koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da osigura svoju SLOBODU od jednog vrlo neprijateljski nastrojenog stranog okupatora. Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj borbi za Pobjedu i Slavu. Nadam se da će njihova Hrabrost i Žrtva biti pravedno Počasno obilježeni i Zapamćeni! - napisao je Trump. 

Trump se pritom obrušio i na Putina i Kima, optuživši ih da spletkare protiv njegove zemlje.

**„Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kimu Jong Unu dok kuju zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Neka predsjednik Xi i divan kineski narod imaju sjajan i trajan dan slavlja.“**

VOJNA PARADA Demonstracija moći u Pekingu: Kina je pokazala novo oružje. Xi tvrdi: 'Nezaustavljivi smo...'
Demonstracija moći u Pekingu: Kina je pokazala novo oružje. Xi tvrdi: 'Nezaustavljivi smo...'

Na paradi je kako piše BBC uočena nova, dosad neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja
Vrebaju mlade mame: 'Ova mi je poruka stigla u 6. Da imam dijete, jako bih se uplašila!'
ČUVAJTE SE PREVARANATA

Vrebaju mlade mame: 'Ova mi je poruka stigla u 6. Da imam dijete, jako bih se uplašila!'

Iako ona nije majka, kaže, vjeruje da netko tko ima djecu može lako nasjesti na ovakvu prijevaru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025