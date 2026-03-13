Obavijesti

SITUACIJA GORA NEGO PRIJE PLUS+

Za azbest postoji 19 odlagališta i 15 privatnih tvrtki: Kad je dospio u prirodu, već je kasno

Piše Laura Šiprak,
Za azbest postoji 19 odlagališta i 15 privatnih tvrtki: Kad je dospio u prirodu, već je kasno
Foto: Zvonimir Barisin

Neki bacaju azbest u prirodu jer ne žele platiti ovlaštene tvrtke, a neki tvrde da su vlasnici ovlaštene tvrtke pa uzimaju novac i azbest bace uz rijeke, u jame, škrape, polja ili zakopaju u tlo

Otežano disanje, malaksalost, dugotrajni suhi kašalj, umor i bol u prsima. To su prvi simptomi azbestoze.

